মেদভেদেভ: হরমুজ প্রণালীর চেয়েও শক্তিশালী একটি অস্ত্র ইরানের হাতে রয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): রুশ নিরাপত্তা পরিষদের উপ-চেয়ারম্যান বলেছেন যে, হরমুজ প্রণালী ইরানের জন্য পারমাণবিক অস্ত্রের চেয়েও মারাত্মক এক অস্ত্রে পরিণত হয়েছে এবং বাবুল-মান্দেব প্রণালীতে দেশটির হাতে আরও শক্তিশালী একটি অস্ত্র রয়েছে।
রুশ নিরাপত্তা পরিষদের উপ-চেয়ারম্যান দিমিত্রি মেদভেদেভ—যিনি রুশ প্রেসিডেন্টের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে তেহরানে ইরানের শহীদ নেতার প্রতি সম্মান জানানোর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন—জানিয়েছেন যে, শেষকৃত্য চলাকালে তিনি মাসুদ পেজেশকিয়ানের কাছে পুতিনের শোকবার্তা পৌঁছে দিয়েছেন এবং দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা করেছেন।
ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে সমঝোতা হয়েছে তা পরবর্তী আলোচনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে—এবং আলোচনা না করার চেয়ে আলোচনা করা যে সবসময়ই শ্রেয়—তা উল্লেখ করে মেদভেদেভ বলেন, "তবে, এই আলোচনার চূড়ান্ত ফলাফল অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে।" ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার আলোচনার সাফল্যের বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করার পাশাপাশি তিনি এ কথাও উল্লেখ করেন যে, আলোচনাটি ভিন্ন মোড় নেওয়ারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।
তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ইরান সফরের সময় তিনি ইরানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ‘নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত দেশগুলোর জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম’ গড়ে তোলার ধারণাটি শেয়ার করেন এবং এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন।
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