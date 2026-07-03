প্রতিশোধ নিশ্চিত-দ্বিতীয় অংশ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কখনও কখনও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর প্রজ্ঞাবশত পাপীদের ইহকালেই শাস্তির বিষয়ে সতর্ক করেন; তারা যদি সেই সতর্কবাণী আমলে নেয় এবং নিজেদের শুধরে নেয়, তবে তারা সেই শাস্তি ও প্রতিশোধ থেকে রক্ষা পাবে।
কিন্তু তারা যদি পাপকাজে অবিচল থাকে এবং ঐশ্বরিক নির্দেশাবলি অমান্য করতে থাকে, তবে তাদের অবশ্যই জেনে রাখা উচিত যে, শাস্তি বা প্রতিফল অনিবার্য। ইসলামের মহান নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (তাঁর ও তাঁর পরিবারের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহর এই সত্য প্রতিশ্রুতি কুরআনে নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে:
"فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ"
"আর যখনই আমরা তোমাকে তাদের মধ্য থেকে সরিয়ে নেব [যাতে তুমি আর তাদের মাঝে না থাকো], তখন আমরা অবশ্যই তাদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করব।"(১)
أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْناهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ"
অথবা—তাদের মাঝে থাকতেই যদি আমরা তোমাকে আমাদের সান্নিধ্যে তুলে নিই—তবে আমরা তোমাকে সেই শাস্তির দৃশ্য দেখাব যা আমরা তাদের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছি; কারণ তাদের ধ্বংস করার পূর্ণ ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। (২)
এর অর্থ হলো হে আমার হাবিব, যারা তোমার আহ্বান গ্রহণ করে না, তোমার ডাকে সাড়া দেয় না এবং তোমার আদেশ অমান্য করে, তাদের কাছ থেকে আমরা অবশ্যই প্রতিশোধ নেব; এমনকি এমন দিন যদি আসে যখন আপনার পবিত্র উপস্থিতি আর তাদের মাঝে থাকবে না, তখনও। আর তুমি যদি তাদের মাঝে থাক, তবে তাদের এই অবাধ্যতা ও আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি নিশ্চিতভাবেই তাদের ওপর প্রতিশোধ নেব; তখন তুমি আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করবে।
অপরাধীদের বিভ্রান্ত করাও হলো এক ধরনের পার্থিব প্রতিশোধ:
মহিমান্বিত আল্লাহর ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য হলো তাঁর সকল বান্দাকে পথ দেখানো এবং তাদেরকে সুখের দিকে পরিচালিত করা। কিন্তু যদি কিছু বান্দা সত্য শুনেও অবাধ্য হয়, অথবা কল্যাণ ও মুক্তির দিকে আহ্বান পেয়েও মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ শাস্তিস্বরূপ এই অবিশ্বাসীদের ও মুশরিকদের কেবল ধ্বংস বা নিশ্চিহ্ন করে দেন না।
বরং, তিনি তাদেরকে পথভ্রষ্ট ও অন্ধকারে ছেড়ে দেন, যার ফলে তারা মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে হতবুদ্ধি ও বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়; কিন্তু যাদের অন্তর অন্ধ, তারা সাহায্যের জন্য কাউকে পায় না, আর তাদের কোনো পথপ্রদর্শকও থাকে না।
হে মানুষ, সাবধান হও: এই দুনিয়ায় পথভ্রষ্ট হওয়ার এই অবস্থাটি নিজেই এক কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। কুরআনে আমরা পড়ি:
"أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ "
আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ মুশরিকরা—তাদের নিজেদের ধারণায়—আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর [শক্তি] দিয়ে তোমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে; আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন, তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই। (৩)
"وَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَ لَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقامٍ"
আর আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, তাকে বিভ্রান্ত করার কেউ নেই; আল্লাহ কি পরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন? (৪)
হে জনগণ, সচেতন ও সতর্ক হোন; যদি আপনারা আল্লাহর সাথে এবং সত্যের পক্ষে অবস্থান করেন, তবে আল্লাহই হবেন আপনাদের পথপ্রদর্শক এবং কেউ আপনাদের বিপথগামী করতে পারবে না—কারণ তিনিই একমাত্র মহাপরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী, এবং পরম ক্ষমতা তাঁরই হাতে ন্যস্ত।
আর আল্লাহ যদি কোনো জাতিকে বিপথগামী করেন, তবে কেউ তাদের সাহায্য করতে পারে না; এমনকি তারা কোনো পথপ্রদর্শক বা রক্ষাকর্তাও খুঁজে পাবে না।
আমরা সবাই জানি—এবং আসুন আমরা এই বিষয়টি মনে রাখি: আজ সমগ্র ইসলাম ও সত্য, সমগ্র অবিশ্বাস ও মিথ্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।
সত্যের ফ্রন্ট—যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ইসলামি ইরান, যার সাথে যুক্ত হয়েছেন বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারকামী নারী-পুরুষ এবং যার নেতৃত্বে রয়েছেন মহামান্য আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ মুজতাবা হোসেইনি খামেনেয়ি (সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন)—...এবং মিথ্যার ফ্রন্ট—যার নেতৃত্বে রয়েছে অপরাধী আমেরিকা ও শিশু-হত্যাকারী ইসরায়েলি শাসকগোষ্ঠী এবং যার সাথে রয়েছে দম্ভপরায়ণ ও কাপুরুষ সরকারসমূহ তথা দুর্নীতিবাজ ও কঠোর-হৃদয় দুরাচারীরা—তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে; এক অসম ও অন্যায় যুদ্ধে।
তবে, যারা সত্যের ফ্রন্টের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন—এবং নেবেন—তাঁরা যেন জেনে রাখেন (যেমনটি নিশ্চিত করে গেছেন সেই প্রজ্ঞাবান ঋষি, যুগের মহান ব্যক্তিত্ব ও নিরলস জ্ঞানসাধক—প্রিয় শহীদ ইমাম সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়য়—(রহ.) যে, তাঁরা ইতিহাসের সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত পক্ষে অবস্থান করছেন; তাঁদের জন্য রয়েছে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ এবং চূড়ান্ত বিজয়।
আর যারা ইতিহাসের ভুল পক্ষে অবস্থান করছে—ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর মতো দুর্নীতিপরায়ণ অপরাধীদের নির্দেশ মেনে চলছে—তারা যেন জেনে রাখে: তাদের জন্য অপেক্ষা করছে এক ভয়াবহ পরিণতি।
তারা ভ্রান্তি ও অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছে, যেখানে কোনো পথপ্রদর্শক বা দিকনির্দেশনা নেই; শীঘ্রই তারা ইহকাল ও পরকাল—উভয় জগতেই কঠোর ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে এবং এমন এক অসহায় ও বিভ্রান্ত অবস্থায় আটকা পড়বে, যেখান থেকে পরিত্রাণ বা মুক্তির কোনো পথই অবশিষ্ট থাকবে না, ইন শা আল্লাহ।
শহীদগণ, প্রয়াত ইমাম এবং শহীদ ইমামের পবিত্র আত্মার শান্তির জন্য হযরত মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরের ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন—সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁদের সবার ওপর সন্তুষ্ট হোন।
হামিদরেযা রেযায়ী ওর্গানী
পবিত্র কোম নগরী ২ জুলাই, ২০২৬
সূত্র: ১_ সূরা আয-যুখরুফ / আয়াত ৪১। ২_ প্রাগুক্ত / ৪২। ৩_ সূরা আয-যুমার / আয়াত ৩৬। ৪_ প্রাগুক্ত / আয়াত ৩৭।
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