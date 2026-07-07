শহীদ নেতার বিদায় মিছিল-পবিত্র কোম নগরী

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): অবশেষে আমাদের ইমাম এক যাত্রায় বেরিয়েছেন; আর কী চমৎকার বিষয় যে, এই পারিবারিক যাত্রাটি শুরু হয়েছে কোম শহরে—‘উদারতার জননী’র পবিত্র মাজার ও পবিত্র জামকারান মসজিদের প্রবেশপথ বা চৌকাঠে চুম্বন করার মধ্য দিয়ে—এবং তা নাজাফ ও কারবালায় যিয়ারতের মাধ্যমে এগিয়ে চলে পরিশেষে মাশহাদুর-রেযা (আ.)-এর কাছে গিয়ে সমাপ্ত হচ্ছে।
‘নবী(সা.) বুলেভার্ড’-এর সংযোগকারী পথগুলোতে অবস্থিত তৃণমূল পর্যায়ের অনেক সেবা কেন্দ্র জামায়াতের সাথে ফজরের নামাজ আদায়ের পরপরই তাদের কার্যক্রম শুরু করে।
সূর্যোদয়ের আগেই সেখানে তীর্থযাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের এক বৈচিত্র্যময় সমাগম—যাদের মধ্যে ইরানি, ইরাকি, ইয়েমেনি, লেবানিজ, পাকিস্তানি, বাহরাইনিসহ বিভিন্ন জাতি ও জাতীয়তার মানুষ অন্তর্ভুক্ত ছিল—সারিবদ্ধভাবে অবস্থান নেয়; তাদের উদ্দেশ্য ছিল আগের রাত থেকেই পবিত্র জামকারান মসজিদে সমবেত হওয়া বিপুল সংখ্যক মানুষের সেবায় সহায়তা করা।
Your Comment