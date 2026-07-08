শহীদ নেতার জানাজা ও দাফন অনুষ্ঠানের জন্য মাশহাদ প্রস্তুত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শহীদ নেতার জানাজা ও দাফন বিষয়ক মাশহাদ পৌরসভার কমিটির ভারপ্রাপ্ত প্রধান ও ডেপুটি মেয়র জানিয়েছেন যে, মাশহাদে শহীদ নেতার দাফন নিশ্চিত করা হয়েছে এবং এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ও দর্শনার্থীদের সেবাদানের লক্ষ্যে পৌরসভার সমস্ত সম্পদ ও জনবলকে প্রস্তুত ও কাজে লাগানো হয়েছে।
শহীদ নেতার জানাজা অনুষ্ঠানের জন্য মাশহাদ পৌরসভার প্রস্তুতির বিষয়ে জাভিদ কিয়ানি জানিয়েছেন যে, এই উপলক্ষে ‘দয়ালু ইমামের শহর’-ইমাম রেযা (আ.)-এর নিকট আগত অতিথি ও তীর্থযাত্রীদের সেবা প্রদানের জন্য পৌরসভা সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা অনেক আগে থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে।
তিনি আরও জানান যে, পৌরসভার অভ্যন্তরে বর্তমানে সংশ্লিষ্ট টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। চূড়ান্ত পরিকল্পনা ঘোষণার পরপরই যাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা যায়, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নগর পরিষেবা, লজিস্টিক সহায়তা এবং সাধারণ পরিষেবা প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের কাজ চলছে।
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