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শাহবাজ শরীফ:

শহীদ খামেনেয়ীর গভীর চিন্তাধারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পথ দেখাবে

৬ জুলাই ২০২৬ - ২০:৫১
News ID: 1836652
শহীদ খামেনেয়ীর গভীর চিন্তাধারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পথ দেখাবে

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শহীদ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর শেষ বিদায় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পাকিস্তান সবসময় ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সরকার ও জনগণের পাশে রয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামী বিপ্লবের শহীদ নেতার শেষ বিদায় অনুষ্ঠানে ইরানি জাতির ব্যাপক অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক বার্তায় লিখেছেন:

“পাকিস্তানের সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে শহীদ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর জানাজা উপলক্ষে ভ্রাতৃপ্রতিম ইরানের সরকার ও জনগণের প্রতি আমি গভীর সমবেদনা ও শোক প্রকাশ করছি।”

তিনি আরও বলেন,“শহীদ নেতার প্রজ্ঞা,নেতৃত্ব এবং তাঁর চিন্তাধারার গভীর প্রভাব ইরান ও সমগ্র অঞ্চলে বহু প্রজন্ম ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।”

শাহবাজ শরীফ আরও জোর দিয়ে বলেন,“ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিবেশী হিসেবে পাকিস্তান এই শোকের সময়ে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।”

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