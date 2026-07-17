বেসামরিক স্থাপনায় মার্কিন হামলা হলে মধ্যপ্রাচ্যের সব অবকাঠামো গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ইরানের

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ট্রাম্পের হুমকির কড়া জবাব দিয়েছে ইরান।
ইরানের খাতামুল-আম্বিয়া কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরের মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইব্রাহিম জোলফাকারি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ইরানের অবকাঠামোর ওপর যুক্তরাষ্ট্র কোনো হামলা চালালে তার জবাবে ওই অঞ্চলের সব অবকাঠামো ‘গুঁড়িয়ে’ দেওয়া হবে।
তিনি বলেন, ট্রাম্প যদি তাঁর হুমকি বাস্তবায়ন করে, তবে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীর ইস্পাত-কঠিন আঘাতে এই অঞ্চলের সব অবকাঠামো গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। অবকাঠামোগুলো এমনভাবে ধ্বংস করা হবে, যাতে মনে হয় সেগুলোর কখনো অস্তিত্বই ছিল না।
খাতামুল-আম্বিয়া বিপ্লবী রক্ষীবাহিনীর মতো কোনো পৃথক বাহিনী নয়। বরং এটি ইরানের যৌথ সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা ও সমন্বয়ের কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর।
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইব্রাহিম জোলফাকারি আরও জানান, হরমুজ প্রণালিতে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ মেনে নেবে না ইরান।
‘একটি বহিরাগত তথা এই অঞ্চলের বাইরের দেশ হিসেবে কোনো অবস্থাতেই এবং কোনোভাবেই আমরা যুক্তরাষ্ট্রকে হরমুজ প্রণালিতে হস্তক্ষেপ করতে দেব না। এটি ইরানের অলঙ্ঘনীয় লাল রেখা’, যোগ করেন তিনি।
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