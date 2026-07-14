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লেবাননের আল-হেরমেলে ”ইমামুশ-শুহাদা” বিষয়ক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৫ জুলাই ২০২৬ - ০০:১০
News ID: 1840358
লেবাননের আল-হেরমেলে ”ইমামুশ-শুহাদা” বিষয়ক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শেখ যেয়নুদ্দিন: ইমাম খামেনেয়ী ছিলেন স্বাধীনতার দিকে উম্মাহর পথপ্রদর্শক।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননের হিজবুল্লাহ এবং ‘ইমাম খোমেইনি (রহ.) কালচারাল সেন্টারস অ্যাসোসিয়েশন’ বিশ্বনেতা ও শহীদ গ্র্যান্ড আয়াতুল্লাহ ইমাম সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী (রহ.) এবং তাঁর শহীদ সঙ্গীদের স্মরণে ‘শহীদদের ইমাম’ (ইমামুশ-শুহাদা) শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

আল-হেরমেল অঞ্চলের আল-কাসর টাউনশিপে অবস্থিত "সাইয়্যেদ আশ-শুহাদা (আ.) অ্যাসেম্বলি"-তে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠানে ধর্মীয় পণ্ডিতবৃন্দ, শহীদদের সম্মানিত পরিবারবর্গ, বিভিন্ন আঞ্চলিক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং স্থানীয় বাসিন্দারা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে শেখ হুসেইন যেয়নুদ্দিন একটি ভাষণ প্রদান করেন। এতে তিনি শহীদ ইমাম সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর কৌশলগত গুরুত্ব ও অবস্থান বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেন—যার মধ্যে রয়েছে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা এবং উম্মাহকে স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করার বিষয়টি।

তাঁর বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি বলেন: "ঠিক এই কারণেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁকে শহীদ করেন—যখন তিনি জিহাদি দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এবং রোজা রাখা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন।"

অনুষ্ঠানের অন্য একটি পর্বে সেই শহীদ সাধকের জীবন ও কর্মের ওপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয় এবং পরিশেষে শেখ হাসান আল-বাবার পরিচালনায় শোকসভা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

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