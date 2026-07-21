সৌদি আরবকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইয়েমেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অভিযোগ করে বলেছে, সৌদি আরব ইয়েমেনকে নিজের প্রভাবাধীন অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করে আচরণ করছে। তারা আরও দাবি করে, সৌদি কর্তৃপক্ষ এমনভাবে আচরণ করে যেন খাদ্য ও ওষুধবাহী জাহাজগুলোকে ইয়েমেনের বন্দরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া তাদের অনুগ্রহ।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, গত ১২ বছরে সৌদি নেতৃত্বাধীন বিমান হামলায় নিহত দশ হাজার ইয়েমেনির রক্ত দেশটির জনগণ কখনও ভুলবে না।
ইয়েমেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জোর দিয়ে বলেছে, সৌদি আরবকে ইয়েমেনের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান ও অবরোধ বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় ভবিষ্যতে তাদের কঠোর শাস্তি ভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সৌদি আরবের জানা উচিত যে, রিয়াদের বিমানবন্দরের পরিস্থিতি সানার বিমানবন্দরের মতো হওয়া উচিত এবং ইয়ানবু, জিজান ও অন্যান্য সৌদি বন্দরের অবস্থাও হোদাইদা বন্দরের পরিস্থিতির মতো হওয়া উচিত।
ইয়েমেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও বলেছে, অতীতের ভুল ও সামরিক আগ্রাসন অব্যাহত রাখার চেয়ে সঠিক পথে ফিরে আসার মূল্য অনেক কম। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, ইয়েমেনের দাবি স্পষ্ট—পূর্ণ স্বাধীনতা, পূর্ণ সার্বভৌমত্ব এবং বৈধ অধিকার; এর বেশি বা কম কিছুই নয়, এবং ইয়েমেনের জনগণ এর বাইরে অন্য কিছু মেনে নেবে না।
বিবৃতির শেষাংশে আরও অভিযোগ করা হয়, সৌদি আরব তাদের মিত্র ও ভাড়াটে বাহিনীর আড়ালে লুকানোর চেষ্টা করছে। তবে গত ১২ বছরে ইয়েমেনের বিরুদ্ধে প্রায় আড়াই লাখ বিমান হামলা পরিচালিত হয়েছে, যা সংঘাতের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে।
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