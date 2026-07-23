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ইরানের সেনাবাহিনীর হুঁশিয়ারি:

‘শত্রুর বিরুদ্ধে নতুন কৌশল প্রস্তুত, হামলা চললে পাল্টা জবাবও চলবে’

২৩ জুলাই ২০২৬ - ২১:১২
News ID: 1844408
‘শত্রুর বিরুদ্ধে নতুন কৌশল প্রস্তুত, হামলা চললে পাল্টা জবাবও চলবে’

ইরানের সেনাবাহিনীর মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আকরামি-নিয়া বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সমঝোতা লঙ্ঘনের পর সংঘাত নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আকরামি-নিয়া সতর্ক করে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি দীর্ঘদিন এভাবে চলতে পারে না। যদি যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণাঞ্চলে হামলা চালিয়ে যায়, তাহলে ইরান নতুন পদক্ষেপ নেবে। এ জন্য বিভিন্ন নতুন সামরিক কৌশল ও সম্ভাব্য পরিস্থিতি (সিনারিও) নিয়ে পরিকল্পনা করা হয়েছে, যা প্রয়োজন হলে বাস্তবায়ন করা হবে।

ইরানের সেনাবাহিনীর মুখপাত্র আরও বলেন, যুদ্ধের নতুন ক্ষেত্রেও পদক্ষেপ নেওয়া ইরানের কৌশলগত বিকল্পগুলোর একটি। এছাড়া আরও কিছু পরিকল্পনা রয়েছে, যা উপযুক্ত সময়ে প্রকাশ করা হবে। তিনি জানান, যুদ্ধবিরতির সময়কে কাজে লাগিয়ে ইরানের বিমান বাহিনী ও আকাশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর সক্ষমতা আরও উন্নত করা হয়েছে। বর্তমানে বাহিনীর মনোবল, প্রস্তুতি ও যুদ্ধক্ষমতা আগের তুলনায় আরও শক্তিশালী।

সম্ভাব্য স্থল হামলার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ইরান কোনো ধরনের হামলার সম্ভাবনাকেই উড়িয়ে দিচ্ছে না এবং সব ধরনের পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তার দাবি, যদি স্থলপথে হামলা হয়, তাহলে প্রতিপক্ষের ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি আকাশপথের তুলনায় আরও বেশি হবে এবং ইরান আরও কার্যকরভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে।

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