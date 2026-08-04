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ইমাম হোসাইন (আ.)-এর যিয়ারত থেকে বঞ্চিত হওয়ার গভীর আক্ষেপ

৪ আগস্ট ২০২৬ - ১১:১৩
News ID: 1848701
ইমাম হোসাইন (আ.)-এর যিয়ারত থেকে বঞ্চিত হওয়ার গভীর আক্ষেপ

আহলে বাইত (আ.)-এর বর্ণিত হাদিস অনুযায়ী, ইমাম হুসাইন (আ.)-এর যিয়ারত বা তীর্থযাত্রা মুমিনদের জন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সুযোগ হিসেবে বিবেচিত; বস্তুত, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এই যিয়ারত না করাকে অশেষ কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং কিয়ামতের দিন গভীর অনুশোচনার কারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

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আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):আহলে বাইত (আ.)-এর বর্ণিত হাদিস অনুযায়ী, ইমাম হুসাইন (আ.)-এর যিয়ারত বা তীর্থযাত্রা মুমিনদের জন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সুযোগ হিসেবে বিবেচিত; বস্তুত, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এই যিয়ারত না করাকে অশেষ কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং কিয়ামতের দিন গভীর অনুশোচনার কারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে, ‘সাইয়্যিদুশ শুহাদা’ বা শহীদদের সরদার ইমাম হুসাইন (আ.)-এর যিয়ারতকারীদের মর্যাদা ও সম্মান এতটাই উচ্চ যে, খোদ আল্লাহর ফেরেশতারাও তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

বক্তা: হোজ্জাতুল ইসলাম ফারাহজাদ।

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