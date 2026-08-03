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হামাস:

গাজা থেকে দখলদারদের সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের আগে অস্ত্র সীমিত করার বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে না।

৩ আগস্ট ২০২৬ - ১৯:২৬
News ID: 1848283
গাজা থেকে দখলদারদের সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের আগে অস্ত্র সীমিত করার বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে না।

হামাসের আলোচনা দলের একজন সদস্য জোর দিয়ে বলেছেন যে, গাজা উপত্যকা থেকে জায়নবাদী শাসকগোষ্ঠীর বাহিনীর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত সংগঠনটি অস্ত্র মজুত বা সঞ্চয়ের কোনো পদক্ষেপ নেবে না; এবং হামাসের দায়বদ্ধতা পূরণ নির্ভর করছে চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলার ক্ষেত্রে অপর পক্ষের আচরণের ওপর।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হামাসের আলোচনা দলের সদস্য গাজি হামাদ মিশরে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক আলোচনাকে "কঠিন ও নিবিড়" হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি জানান যে, তাদের প্রতিনিধিদল আলোচনার জন্য সর্বোত্তম সম্ভাব্য কাঠামো নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছে; তবে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বা মজুত সংক্রান্ত যেকোনো পদক্ষেপ কেবল তখনই নেওয়া হবে যখন জায়নবাদী শাসনব্যবস্থা তাদের প্রতিশ্রুতি—বিশেষ করে গাজা উপত্যকা থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়টি—পূরণ করবে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, অস্ত্র সংক্রান্ত বিষয়টি গাজা থেকে দখলদার বাহিনী প্রত্যাহার এবং অঞ্চলটির পুনর্গঠনের মতো বিষয়গুলোর সাথে সরাসরি জড়িত। তিনি আরও দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেন যে, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বা মজুত করার প্রক্রিয়ায় জায়নবাদী শাসনব্যবস্থার কোনো ভূমিকা থাকবে না।

হামাদের মতে, এই দায়িত্ব ফিলিস্তিনি জাতীয় কমিটির ওপর বর্তাবে। এছাড়া আলোচনা এগিয়ে নেওয়া এবং একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে মিশর, কাতার ও তুরস্কের ভূমিকার কথাও তিনি স্বীকার করেন।

হামাসের আলোচনা প্রতিনিধিদল ও মিশরীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে সাম্প্রতিক বৈঠকগুলো—যেখানে কাতার ও তুরস্কের মধ্যস্থতাকারীরাও উপস্থিত ছিলেন—জুনে কায়রোতে শুরু হওয়া আলোচনারই ধারাবাহিকতা হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়েছে; এর ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধবিরতি চুক্তির দ্বিতীয় ধাপ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে অমীমাংসিত বিষয়গুলোর সুরাহা করা।

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