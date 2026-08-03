ক্ষমা চাওয়ায় ইউক্রেনের তিনটি স্থানে হামলার পরিকল্পনা বাতিল করেছে ইরান

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মোহসেন রেযায়ী বলেন, হামলার জন্য ইরানের সশস্ত্র বাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুতি শেষ করেছিল। তবে পরে অভিযানটি বাতিল করা হয়।
রেযায়ী আরও বলেন, হরমুজ প্রণালি দিয়ে ইরানের নির্ধারিত পথের বাইরে কোনো সামুদ্রিক রুট ব্যবহার করতে ইরান অনুমতি দেবে না। তার দাবি, কোনো শত্রুভাবাপন্ন নৌযান যদি ‘অবৈধ পথ’ ব্যবহার করার চেষ্টা করে, তবে সেটিকে লক্ষ্যবস্তু করা হবে।
তিনি আরও দাবি করেন, সাম্প্রতিক ১৭ দিনের সংঘাতে ইরান মার্কিন বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে। তার মতে, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক লক্ষ্য ব্যর্থ করে দিয়েছে।
এর আগে, ২৫ জুলাই ইরান অভিযোগ করে যে ইউক্রেন কাস্পিয়ান সাগরে একটি ইরানি বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালায়, যাতে একজন নাবিক নিহত হন।
পরে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি তার ইউক্রেনের মন্ত্রী আন্দ্রি সিবিহার সঙ্গে কথা বলে তেহরানের ক্ষয়ক্ষতির জন্য ইউক্রেনের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন।
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