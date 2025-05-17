  1. Home
'সুন্নিদের প্রতি শিয়াদের অবিচল সমর্থন এবং আহলে বাইতের প্রতি সুন্নিদের বিশেষ বিশ্বাস'

১৭ মে ২০২৫ - ২৩:৪৯
News ID: 1689943
Source: Parstoday
ইরানের জাতীয় সম্প্রচার সংস্থার (আইআরআইবি) প্রধান পেইমান জেবেলি বলেছেন, "ইসমাইল হানিয়া, ইয়াহিয়া সিনওয়ার ও সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ'র শাহাদাতের রক্ত, শিয়া-সুন্নি ঐক্য ও প্রতিরোধের প্রতীক।"

ইরানি সম্প্রচার সংস্থার বরাত দিয়ে পার্স টুডে জানিয়েছে, আইআরআইবি'র প্রধান পেইমান জেবেলি গতকাল (বৃহস্পতিবার) ইরানের হরমুজগান প্রদেশে সুন্নি পণ্ডিতদের সঙ্গে বৈঠককালে তিনি ওই মন্তব্য করেন। এসময় তিনি সুন্নিদের প্রতি শিয়া মুসলমানদের অবিরাম সমর্থন জানান। জেবেলি আরও বলেন, গাজা ও ফিলিস্তিনের ইতিহাসে শিয়ারা সুন্নিদের পাশে থেকেছে, যা ঐক্যের বাস্তব দৃষ্টান্ত।

তিনি জানান, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের নীতি হলো—দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুন্নিদের সম্পৃক্ত করা এবং এ নিয়ে রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার সংস্থা কাজ করছে। আইআরআইবি প্রধান আরও বলেন, "যে শিয়া সুন্নিদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবমাননা করে, ইরানের সর্বোচ্চ নেতার মতে, সে একজন ব্রিটিশ শিয়া।"

'আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন একতা'

ইরানের কুর্দিস্তান প্রদেশের গভর্নর, আরা'শ জারাহাতান লাহুনি সম্প্রতি এই প্রদেশের সুন্নি আলেমদের সঙ্গে এক বৈঠকে বলেছেন, আজকের দিনে শিয়া-সুন্নি ঐক্যের গুরুত্ব আগের চেয়ে অনেক বেশি। তিনি বলেন, উভয় মাজহাবের আলেমদের কথা ও কাজে ঐক্য ও সহাবস্থানের স্পষ্ট প্রতিফলন রয়েছে, যা দেশ এবং জাতির মঙ্গল বয়ে আনে। আরা'শ জারাহাতান লাহুনি আরও বলেন, সুন্নিরা নবী (সা.) ও তাঁর আহলে বাইতের প্রতি বিশেষ সম্মান ও বিশ্বাস রাখেন এবং তারা সবসময় আলেমদের নেতৃত্বে ঐক্যের পথে থেকেছেন।

'ইসলামি উম্মাহর ঐক্য মুসলমানদের সম্মান ফিরিয়ে আনবে'

ইরানের দক্ষিণ খোরাসান প্রদেশের আসদিয়ে শহরের সুন্নি খতিব মাওলানা সাইয়্যেদ আহমদ আবদুল্লাহি ইসকান্দার বলেন: মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য ও ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে শত্রুদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে হবে।

'উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি মুসলমানদের সম্মান ও শক্তি ফিরিয়ে আনবে' উল্লেখ করে তিনি বলেন, বহু বছর ধরে ইসলামি দুশমন—বিশেষ করে আমেরিকা ও ইহুদি লবি—ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা ও ষড়যন্ত্র করে আসছে, তাই মুসলিমদের পারস্পরিক ভালোবাসা ও ঐক্য এই ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে পারে।

'শহীদ রায়িসির কাজ স্মরণীয় হয়ে থাকবে'

ইরানের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ ইব্রাহিম রায়িসি এবং তাঁর সঙ্গীদের শাহাদাতের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে বুধবার এক অনুষ্ঠান মাহাবাদ শহরের জুমার ইমাম ও সুন্নি খতিব মামুস্তা আবদুস সালাম ইমামি বলেন: মরহুম প্রেসিডেন্ট আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ ইব্রাহিম রায়িসি'র কাজ ও পদক্ষেপগুলো বিশেষভাবে গাজা ও বিশ্বের নিপীড়িত মুসলমানদের পক্ষে ছিল, যা দীর্ঘদিন মনে রাখার মতো।

তিনি বলেন, জাতিসংঘে রায়িসি সাহসিকতার সঙ্গে শহীদ কাসেম সোলায়মানির ছবি এবং পবিত্র কুরআন প্রদর্শন করে ইসলাম ও প্রতিরোধ আন্দোলনের পক্ষে কথা বলতেন। আবদুস সালাম ইমামি আরও বলেন, গত দুই বছর ধরে গাজায় দখলদার ইসরাইলের গণহত্যা চলছে, কিন্তু ইরান, প্রতিরোধ ফ্রন্ট ও ইয়েমেন ছাড়া কোনো মুসলিম দেশ এই জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়নি।#

