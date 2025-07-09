আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের তথ্য অনুসারে, বিভিন্ন দেশে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি শুধু রাজনৈতিক প্রভাব নয়, আর্থিক বোঝা ও সামাজিক দুর্যোগের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে।
নিচে আ'মেরিকার সা'মরিক ঘাঁটি থাকা ১২টি দেশের বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেওয়া হলো, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘমেয়াদে ব্যাপক খরচ ও সামাজিক বিপর্যয় চাপিয়ে দিয়েছে
জাপান-আরম্ভ: ১৯৪৫ (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর) সাল
ঘাঁটির সংখ্যা: প্রায় ৯৮টি
সেনা সংখ্যা: ৫৩,০০০ জন
খরচ: ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি
নারী নিপীড়ন: যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে RAA ক্যাম্পে হাজার হাজার নারীকে যৌনদাসীতে পরিণত করা হয়।
দক্ষিণ কোরিয়া- আরম্ভ: ১৯৫৩ সাল
ঘাঁটি: ৮০টি
সেনা: ২৮,৫০০ জন
খরচ: ৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি; শুধু ২০২৪ সালে ১.১ বিলিয়ন ডলার
নারী নিপীড়ন: ৬০ বছরে প্রায় ১০ লাখ নারী ভোগান্তির শিকার; এখনো প্রতিবছর ৩-৪ হাজার অভিবাসী নারী শোষণের শিকার।
জার্মানি-আরম্ভ: ১৯৪৫ সাল
ঘাঁটি: ১২০টি
সেনা: ৩৫,০০০ জন
খরচ: ১২০ বিলিয়ন ডলার
ইতালি-আরম্ভ: ১৯৫৪ সাল
ঘাঁটি: ৪০টির বেশি
সেনা: ১২,০০০ জন
খরচ: ৩০ বিলিয়ন ডলার
যুক্তরাজ্য-আরম্ভ: ১৯৪২ সাল
ঘাঁটি: ১৩টির বেশি
সেনা: ৯,০০০ জন
খরচ: ২০ বিলিয়ন ডলার
ভিয়েতনাম (১৯৭৫-এর পূর্বে)-আরম্ভ: ১৯৬৫ সাল
ঘাঁটি: ৩৯টি
সেনা: সর্বোচ্চ ৫৪০,০০০ জন
খরচ: ১০০ বিলিয়ন ডলার
নারী নিপীড়ন: আনুমানিক ৫ লাখ নারী বাধ্য হয়ে যৌনসেবা দিয়েছেন।
থাইল্যান্ড-আরম্ভ: ১৯৬১ সাল
ঘাঁটি: ৬
সেনা: সর্বোচ্চ ৫০,০০০ জন
খরচ: ১০ বিলিয়ন ডলার
নারী নিপীড়ন: ১৯৫৭-৬৪ সালের মধ্যে যৌনকর্মীর সংখ্যা ২০ হাজার থেকে ৪ লাখে পৌঁছে।
কুয়েত-আরম্ভ: ১৯৯১ সাল
ঘাঁটি: ১০
সেনা: ১৩,০০০ জন
খরচ: ২০ বিলিয়ন ডলার
বাহরাইন-আরম্ভ: ১৯৭১ সাল
ঘাঁটি: ৫ম নৌবহরের কেন্দ্র
সেনা: ৭,০০০ জন
খরচ: ১০ বিলিয়ন ডলার
তুরস্ক- আরম্ভ: ১৯৫২ সাল
ঘাঁটি: ১২টি
সেনা: ২,০০০ জন
খরচ: ১৫ বিলিয়ন ডলার
কলোম্বিয়া-আরম্ভ: ১৯৯৯ (Plan Colombia) সাল
ঘাঁটি: ৭টি
সেনা: ৮০০-১৫০০ জন
খরচ: ১০ বিলিয়ন ডলার+ (সহায়তা ও অবকাঠামো প্রকল্প)
স্পেন-আরম্ভ: ১৯৫৩ সাল
ঘাঁটি: ৪টি মূল ঘাঁটি ও সহায়ক কেন্দ্র
সেনা: ৩,০০০ জন
খরচ: ৮ বিলিয়ন ডলার-
চূড়ান্ত ফলাফল
আ'মেরিকার এই ১২টি দেশে সা'মরিক উপস্থিতির সম্মিলিত খরচ ইতিমধ্যে ৬৫০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। পাশাপাশি জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডে স্থানীয় নারীদের বি'রুদ্ধে সাংঘাতিক যৌন নির্যাতন ও মানবিক অপমান চালানো হয়েছে।
তথাকথিত "নিরাপত্তা সহযোগিতা"-র আড়ালে এই সামরিক ঘাঁটিগুলো রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের ওপর দীর্ঘমেয়াদি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে।
.তথ্যসূত্র: Brookings, Atlantic Council, Washington Post, Time, DeGruyter, IZA, US Military Bases
Your Comment