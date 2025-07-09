  1. Home
  2. সেবা
  3. আমেরিকার সংবাদ

এক নজরে আমেরিকার যুদ্ধ-প্ররোচনামূলক মনোভাব।

৯ জুলাই ২০২৫ - ১৫:৫৮
News ID: 1706226
এক নজরে আমেরিকার যুদ্ধ-প্ররোচনামূলক মনোভাব।

বিভিন্ন দেশে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি শুধু রাজনৈতিক প্রভাব নয়, আর্থিক বোঝা ও সামাজিক দুর্যোগের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের তথ্য অনুসারে, বিভিন্ন দেশে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি শুধু রাজনৈতিক প্রভাব নয়, আর্থিক বোঝা ও সামাজিক দুর্যোগের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিচে আ'মেরিকার সা'মরিক ঘাঁটি থাকা ১২টি দেশের বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেওয়া হলো, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘমেয়াদে ব্যাপক খরচ ও সামাজিক বিপর্যয় চাপিয়ে দিয়েছে

জাপান-আরম্ভ: ১৯৪৫ (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর) সাল

ঘাঁটির সংখ্যা: প্রায় ৯৮টি

সেনা সংখ্যা: ৫৩,০০০ জন

খরচ: ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি

নারী নিপীড়ন: যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে RAA ক্যাম্পে হাজার হাজার নারীকে যৌনদাসীতে পরিণত করা হয়।

দক্ষিণ কোরিয়া- আরম্ভ: ১৯৫৩ সাল

ঘাঁটি: ৮০টি

সেনা: ২৮,৫০০ জন

খরচ: ৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি; শুধু ২০২৪ সালে ১.১ বিলিয়ন ডলার

নারী নিপীড়ন: ৬০ বছরে প্রায় ১০ লাখ নারী ভোগান্তির শিকার; এখনো প্রতিবছর ৩-৪ হাজার অভিবাসী নারী শোষণের শিকার।

জার্মানি-আরম্ভ: ১৯৪৫ সাল

ঘাঁটি: ১২০টি

সেনা: ৩৫,০০০ জন

খরচ: ১২০ বিলিয়ন ডলার

ইতালি-আরম্ভ: ১৯৫৪ সাল

ঘাঁটি: ৪০টির বেশি

সেনা: ১২,০০০ জন

খরচ: ৩০ বিলিয়ন ডলার

যুক্তরাজ্য-আরম্ভ: ১৯৪২ সাল

ঘাঁটি: ১৩টির বেশি

সেনা: ৯,০০০ জন

খরচ: ২০ বিলিয়ন ডলার

ভিয়েতনাম (১৯৭৫-এর পূর্বে)-আরম্ভ: ১৯৬৫ সাল

ঘাঁটি: ৩৯টি

সেনা: সর্বোচ্চ ৫৪০,০০০ জন

খরচ: ১০০ বিলিয়ন ডলার

নারী নিপীড়ন: আনুমানিক ৫ লাখ নারী বাধ্য হয়ে যৌনসেবা দিয়েছেন।

থাইল্যান্ড-আরম্ভ: ১৯৬১ সাল

ঘাঁটি: ৬

সেনা: সর্বোচ্চ ৫০,০০০ জন

খরচ: ১০ বিলিয়ন ডলার

নারী নিপীড়ন: ১৯৫৭-৬৪ সালের মধ্যে যৌনকর্মীর সংখ্যা ২০ হাজার থেকে ৪ লাখে পৌঁছে।

কুয়েত-আরম্ভ: ১৯৯১ সাল

ঘাঁটি: ১০

সেনা: ১৩,০০০ জন

খরচ: ২০ বিলিয়ন ডলার

বাহরাইন-আরম্ভ: ১৯৭১ সাল

ঘাঁটি: ৫ম নৌবহরের কেন্দ্র

সেনা: ৭,০০০ জন

খরচ: ১০ বিলিয়ন ডলার

তুরস্ক- আরম্ভ: ১৯৫২ সাল

ঘাঁটি: ১২টি

সেনা: ২,০০০ জন

খরচ: ১৫ বিলিয়ন ডলার

কলোম্বিয়া-আরম্ভ: ১৯৯৯ (Plan Colombia) সাল

ঘাঁটি: ৭টি

সেনা: ৮০০-১৫০০ জন

খরচ: ১০ বিলিয়ন ডলার+ (সহায়তা ও অবকাঠামো প্রকল্প)

স্পেন-আরম্ভ: ১৯৫৩ সাল

ঘাঁটি: ৪টি মূল ঘাঁটি ও সহায়ক কেন্দ্র

সেনা: ৩,০০০ জন

খরচ: ৮ বিলিয়ন ডলার-

চূড়ান্ত ফলাফল

আ'মেরিকার এই ১২টি দেশে সা'মরিক উপস্থিতির সম্মিলিত খরচ ইতিমধ্যে ৬৫০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। পাশাপাশি জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডে স্থানীয় নারীদের বি'রুদ্ধে সাংঘাতিক যৌন নির্যাতন ও মানবিক অপমান চালানো হয়েছে।

তথাকথিত "নিরাপত্তা সহযোগিতা"-র আড়ালে এই সামরিক ঘাঁটিগুলো রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের ওপর দীর্ঘমেয়াদি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

 .তথ্যসূত্র: Brookings, Atlantic Council, Washington Post, Time, DeGruyter, IZA, US Military Bases

Your Comment

You are replying to: .
captcha