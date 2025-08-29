ফ্রান্সের নান্তেসে আন্তর্জাতিক কুরআন প্রদর্শনী।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): "কুরআন, ইউরোপীয় আখ্যান" শীর্ষক এই অনুষ্ঠানটি জ্যাক ডেমি সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত হবে এবং এটি ইউরোপীয় কুরআন (EuQu) বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের অংশ, যা ২০১৯ সাল থেকে মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে ইউরোপের বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় ইতিহাসে কুরআনের স্থান পরীক্ষা করে আসছে।
এই প্রকল্পের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে, গবেষকরা বোঝার চেষ্টা করছেন যে ইতিহাস জুড়ে খ্রিস্টান, ইউরোপীয় ইহুদি, মুক্তচিন্তাবিদ, নাস্তিক এবং ইউরোপীয় মুসলমানরা কীভাবে কুরআন অনুবাদ, ব্যাখ্যা, অভিযোজন এবং ব্যবহার করেছেন এবং ইউরোপের সংস্কৃতি ও ধর্মের উপর এর কী প্রভাব পড়েছে।
প্রদর্শনীতে কুরআনের পাণ্ডুলিপি এবং মুদ্রিত কপি, চিত্রকর্ম, খোদাই, শিল্পকর্ম এবং ঐতিহাসিক জিনিসপত্র রয়েছে এবং আগ্রহীরা আগামী কয়েকদিন এটি পরিদর্শন করতে পারবেন। ন্যান্টেসের আগে, এই সংগ্রহটি ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া), গ্রানাডা (স্পেন) এবং তিউনিসিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগারে স্থাপন করা হয়েছিল এবং ন্যান্টেস হল এর সর্বশেষ আয়োজক।
এই প্রকল্পটি ধর্মের ইতিহাসের একদল শীর্ষস্থানীয় গবেষকের সহযোগিতায় গঠিত হয়েছিল, যাদের মধ্যে রয়েছেন স্প্যানিশ ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সায়েন্টিফিক রিসার্চের মার্সিডিজ গার্সিয়া-আর্নাল, যুক্তরাজ্যের কেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়ান লুপ, ইতালির নেপলসের লরিয়েন্টেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রবার্তো টুটোলি এবং ফ্রান্সের নান্টেস বিশ্ববিদ্যালয়ের জন টোলান।
