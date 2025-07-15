ইরাক এ বছর ৫০ লাখ বিদেশি আরবাঈন তীর্থযাত্রীকে স্বাগত জানাবে

আহলুলবাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (ABNA) অনুসারে, ইরাকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল আমির আল-শাম্মারি ইরান, ইরাক ও পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন: "৫০ লাখ অ-ইরাকি তীর্থযাত্রী আরবাঈন জিয়ারতের জন্য ইরাকে প্রবেশ করবে। তীর্থযাত্রীদের সেবার জন্য আমরা কমিটি গঠন করেছি।"
আল-শাম্মারি তেহরানে বলেছেন: "আপনারা জানেন, আরবাঈন জিয়ারত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তীর্থযাত্রীদের সুবিধা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা আমাদের প্রশাসনিক কাজগুলো আগেই শুরু করেছি।"
তিনি আরও বলেন: "আজকের বৈঠকে, যা ইরানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, খুব ভালো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইনশাআল্লাহ, এই সিদ্ধান্তগুলো তেহরান, ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হবে।"
ইরাকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৫০ লাখ অ-ইরাকি তীর্থযাত্রী আরবাঈন জিয়ারতের জন্য ইরাকে প্রবেশ করবে উল্লেখ করে বলেছেন: "৫০ লাখ তীর্থযাত্রী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা এবং তাদের সবার খাদ্য ও আবাসন সহ বিভিন্ন সেবার প্রয়োজন। তীর্থযাত্রীদের সেবার জন্য আমরা কমিটি গঠন করেছি এবং ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরান থেকেও তীর্থযাত্রীদের বিষয়গুলি তদারকির জন্য প্রতিনিধি মনোনীত করা হয়েছে, যা ইনশাআল্লাহ ঘোষণা করা হবে।"
আল-শাম্মারি বলেছেন: "আরবাঈন তীর্থযাত্রীরা নিয়ম অনুযায়ী আমাদের দেশে আসেন এবং আমরা তাদের উদারভাবে স্বাগত জানাব। আমরা আশা করি এ বছর আরবাঈন জিয়ারত আগের বছরগুলোর চেয়ে ভিন্ন এবং আরও ভালোভাবে অনুষ্ঠিত হবে।"
উল্লেখ্য, ইরাকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আজ সকালে তেহরানে সফর করেছেন এবং এই বৈঠকের আগে তার ইরানি সমকক্ষ ইস্কান্দার মোমেনির সাথে দেখা ও আলোচনা করেছেন।
