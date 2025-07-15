গাজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে নয়া জাহাজ হান্দালা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পার্সটুডে নিউজের রিপোর্ট অনুযায়ী:সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশন বলেছে, ‘মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে ইসরায়েলি বাহিনী অবৈধভাবে আন্তর্জাতিক জলসীমা থেকে আমাদের নৌযান ম্যাডলিনের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল এবং ১২ জন নিরস্ত্র বেসামরিক ব্যক্তিকে অপহরণ করেছিল। তবু আমরা বৈশ্বিক সংহতিকে সঙ্গে নিয়ে ইসরায়েলের অবৈধ ও প্রাণঘাতী অবরোধের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি।’
হান্দালা জাহাজে ঠিক কতজন অধিকারকর্মী আছেন, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, এ সংখ্যা ১৮।
এর আগে গত ৬ জুন এই সংগঠনের ‘ম্যাডলিন' জাহাজ ইতালির সিসিলি দ্বীপ থেকে গাজার উদ্দেশে যাত্রা করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসরায়েলের নৌ অবরোধ ভেঙে গাজা উপত্যকায় পৌঁছানো। কিন্তু ৯ জুন ইসরায়েলি বাহিনী আন্তর্জাতিক জলসীমা থেকে ম্যাডলিন জাহাজটি জব্দ করে এবং এর ১২ আরোহীকে আটক করে। এর আগেও একই ধরণের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। প্রতিবারই দখলদার ইসরায়েল তাদের যাত্রা আটকে দিয়েছে। এর মধ্যদিয়ে দখলদারদের পাশবিক চেহারাই বারবার স্পষ্ট হয়েছে।
