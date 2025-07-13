গাজার ৮৫% ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে

আহলুল বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা - আবনা - অনুসারে, আল-আকসা শহীদ হাসপাতালের মুখপাত্র আল-মাসিরাহ নেটওয়ার্ককে এক সাক্ষাৎকারে গাজা উপত্যকার হাসপাতালগুলিতে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতার বিপজ্জনক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন: "চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে কার্যত রোগীদের জীবনহানি ঘটবে।"
তিনি আরও ঘোষণা করেছেন যে সিয়োনবাদী শাসন হাসপাতালগুলি চালানোর জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানি প্রবেশে বাধা দিচ্ছে, যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা সরঞ্জামের কার্যকারিতা ব্যাহত করেছে এবং হাজার হাজার মানুষের জীবন, বিশেষত নিবিড় পরিচর্যার প্রয়োজন এমন রোগীদের জীবনকে হুমকির মুখে ফেলেছে।
আল-দাক্কান গাজার শিশুদের উদ্বেগজনক পরিস্থিতির কথাও উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: "অবরোধের পরিণতির কারণে ৬৫০,০০০ এরও বেশি শিশু মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগছে এবং এমন পরিস্থিতিতে জীবনযাপন করছে যেখানে প্রতিদিন তাদের জীবন হুমকির মুখে থাকে।"
আল-আকসা শহীদ হাসপাতালের মুখপাত্র শেষে উল্লেখ করেছেন: "এখন পর্যন্ত ১৭,০০০ এরও বেশি শিশু দখলদার শাসনের যুদ্ধবিমান এবং ট্যাঙ্কের দ্বারা নিহত হয়েছে, এবং এখন শত্রু ক্ষুধা ও অসুস্থতার মাধ্যমে গাজার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে।"
Your Comment