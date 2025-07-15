জনবলের অভাবে গাজায় কমান্ডোরা সৈন্যে রূপান্তরিত হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি চ্যানেল ১২ জানিয়েছে যে জনবলের তীব্র ঘাটতির কারণে গাজায় পদাতিক বাহিনী হিসেবে কমান্ডো বাহিনী ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে শাসকগোষ্ঠী।
কয়েক মাসের যুদ্ধের পর ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর কাঠামোতে পদাতিক বাহিনীর ঘাটতির বিষয়টি এতটাই গুরুতর হয়ে উঠেছে যে, শাসকগোষ্ঠীর সেনাবাহিনী, বিরাট রাজনৈতিক পরিণতি সত্ত্বেও, নেতানিয়াহুর মন্ত্রিসভাকে চাপ দিয়েছে যাতে বর্তমান কট্টরপন্থী মন্ত্রিসভার প্রধান সমর্থক হারেদিদের (অর্থোডক্স ইহুদিদের) সামরিক বাহিনীতে যোগদানের জন্য আইনত বাধ্যতামূলক করা হয়।
এই প্রতিবেদন অনুসারে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী কমপক্ষে ১২,০০০ সৈন্যের ঘাটতির মুখোমুখি হচ্ছে এবং গত ২০ মাসে কিছু রিজার্ভ বাহিনীকে পাঁচবার ডাকা হয়েছে, যা শাসনের ৭০ বছরের ইতিহাসে নজিরবিহীন একটি সমস্যা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।ইসরায়েলি গণমাধ্যম আজ ঘোষণা করেছে যে ৭ তারিখ থেকে কমপক্ষে ১০,০০০ ইহুদিবাদী সৈন্য নিহত বা আহত হয়েছে।
