ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বন্ধ করার শর্তে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা নয়

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সাম্প্রতিক সময়ে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে ওয়াশিংটনের সঙ্গে বেশ কয়েক দফা আলোচনা ও দরকষাকষিতে বসেছিল তেহরান। তবে আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী ইসরায়েলের আকস্মিক বিমান হামলা এবং এর পাল্টা জবাবে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার পর ওই আলোচনা ভেস্তে যায়। টানা ১২ দিনের এই সংঘাতের পর উভয় দেশ ফের আলোচনায় ফিরতে ইঙ্গিত দিলেও নতুন করে আলোচনা শুরুর আগে কঠোর অবস্থান নিয়েছে তেহরান।
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির উপদেষ্টা আলি বেলায়েতি বলেন, ‘ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বন্ধের শর্তে কোনো আলোচনা হবে না।’ তিনি জোর দিয়ে বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের অধিকার থেকে ইরান সরে আসবে না।
এর আগে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাকি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন করে আলোচনায় বসার দিন এখনো চূড়ান্ত হয়নি। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি স্টিভ উইটকফের মধ্যে সম্ভাব্য বৈঠক নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘এখনো কোথায়, কবে এবং কখন ওই বৈঠক হবে তা নির্ধারণ হয়নি।’
চলতি বছরের এপ্রিল থেকে দুই পক্ষের মধ্যে পাঁচ দফা বৈঠক হলেও তাতে কোনো অগ্রগতি হয়নি। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু চুক্তি থেকে সরে যাওয়ার পর এটিই ছিল ওয়াশিংটন ও তেহরানের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সরাসরি সংলাপ, যা ওমানের মধ্যস্থতায় অনুষ্ঠিত হয়।
তবে গত ১৩ জুন ইরানের পরমাণু ও সামরিক স্থাপনায় ইসরায়েলি হামলার কারণে পূর্বনির্ধারিত ষষ্ঠ দফার বৈঠক বাতিল হয়। পরে এই হামলায় যুক্তরাষ্ট্রও সীমিতভাবে ইসরায়েলের পাশে অবস্থান নেয়।
এই প্রসঙ্গে মুখপাত্র ইসমাইল বাকি বলেন, ‘আমরা কূটনীতি ও দরকষাকষিকে বিশেষ গুরুত্ব দিই এবং খোলা মনে আলোচনায় বসেছিলাম। কিন্তু আপনারা দেখেছেন, ষষ্ঠ দফার আলোচনার আগে ইসরায়েলের জায়নবাদী শাসকের সঙ্গে সমন্বয় করে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক আগ্রাসন চালিয়েছে।’
এদিকে, সোমবার (১৪ জুলাই) এক বিবৃতিতে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেন, ‘ইরান সবসময় কূটনীতি ও গঠনমূলক আলোচনাকে সমর্থন করে। আমরা বিশ্বাস করি, এখনো কূটনীতির পথ খোলা আছে এবং আমরা শান্তিপূর্ণ পথেই চলব।’
ইরানের বিরুদ্ধে পরমাণু অস্ত্র তৈরির অভিযোগ বারবার এনেছে ইসরায়েল ও পশ্চিমা দেশগুলো। তবে ইরান বরাবরই এ অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। তারা দাবি করছে, পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পূর্ণভাবে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশে পরিচালিত হচ্ছে।
জাতিসংঘের পরমাণু পর্যবেক্ষক সংস্থা আইএইএ-ও জানিয়েছে, ইরান তাদের ইউরেনিয়ামের মজুতকে অস্ত্র নির্মাণে ব্যবহার করছে বা করতে চায়—এমন কোনো প্রমাণ তারা পাননি।
বর্তমানে ইরানই একমাত্র দেশ, যারা পরমাণু অস্ত্রের মালিক না হয়েও ৬০ শতাংশ পর্যন্ত ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে এর চেয়েও বেশি মাত্রায় সমৃদ্ধকরণ প্রয়োজন।
