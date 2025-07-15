আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হারেৎজের মতে, ইসরায়েলি জাতীয় ফুটবল দলের ৭০% খেলোয়াড় সেনাবাহিনীতে কর্মরত এবং তাদের হাতে ৫৭,০০০ ফিলিস্তিনির রক্ত লেগে আছে।
স্কটিশ সমর্থকরা সবসময়ই ফিলিস্তিনি জনগণের মহান সমর্থক, এবং বিশেষ করে সেল্টিক সমর্থকরা স্টেডিয়ামগুলিতে ফিলিস্তিনের প্রতি সবচেয়ে বেশি সমর্থন দেখিয়েছেন।
সাইটটি লিখেছে যে গ্লাসগো রেঞ্জার্সের ভক্তরা তাৎক্ষণিকভাবে ক্লাবের সিইও প্যাট্রিক স্টুয়ার্টকে অনুরোধ করেছিলেন যে ইসরায়েলি স্ট্রাইকার ডর টর্গম্যানকে সই করাতে ক্লাবের আগ্রহের বিষয়ে গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর তাকে সই না করা হোক।
মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, গ্লাসগো রেঞ্জার্সের ভক্তরা গাজায় গণহত্যাকারী ইসরায়েলি ক্রীড়াবিদদের চান না এবং তারা অসহায় ফিলিস্তিনি শিশু ও মহিলাদের হত্যার নিন্দা করেন।
