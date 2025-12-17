গাজায় গণহত্যার পরিণতি, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে ইসরায়েলকে তাড়া করছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হারেটজ সংবাদপত্র গাজায় গণহত্যার প্রতিবাদে কিছু দেশের ইউরোভিশন গানের প্রতিযোগিতা বয়কটকে ইসরায়েলি মহলের জন্য এক ধাক্কা হিসেবে বর্ণনা করেছে; এমন একটি পদক্ষেপ যা দেখিয়েছে যে গাজা ইস্যুটি এখনও বিশ্ব জনমতের মধ্যে জীবিত।
হারেটজ ইসরায়েলের ভেতরে এবং বাইরের গভীর বিভাজনের দিকে ইঙ্গিত করে লিখেছে: যদিও ইসরায়েলি সমাজ যুদ্ধকে একটি বদ্ধ ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করে, তার সীমানার বাইরে, গাজার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মানসিকতার একটি শক্তিশালী উপস্থিতি অব্যাহত রয়েছে।
এই প্রসঙ্গে, গাজায় মানুষের ক্ষয়ক্ষতি, মানবিক সংকট এবং সাংবাদিকদের লক্ষ্যবস্তুর কারণে আইরিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন ইউরোভিশনে অংশগ্রহণ থেকে সরে এসেছে।
প্রতিবেদন অনুসারে, বিশ্বজুড়ে এক হাজারেরও বেশি বিশিষ্ট লেখক এবং সাহিত্যিক ইসরায়েলি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বয়কট করার ঘোষণা দিয়েছেন।
এছাড়াও, ইসরায়েলি সঙ্গীত বয়কটের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন আন্তর্জাতিক অভিনেতা এবং চলচ্চিত্র নির্মাতাও সিনেমা বয়কট অভিযানে যোগ দিয়েছেন।
হারেৎজের মতে, ইসরায়েলের নরম শক্তির ক্ষয়, উদ্ভাবন ও বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার প্রতি হুমকি এবং অভিজাতদের অভিবাসনের ত্বরান্বিতকরণের মধ্যে গভীর বিপদ নিহিত, যা শাসনব্যবস্থার জন্য দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত পরিণতি বয়ে আনতে পারে।
