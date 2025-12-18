হিজবুল্লাহর অস্ত্র হলো লেবাননের সম্মান ও মর্যাদা/আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী হলেন প্রতিরোধের অক্ষের মূল কেন্দ্র, যা আল্লাহ দ্বারা পরিচালিত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবানিজ মুসলিম স্কলারস অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান, ইসলামিক হিউম্যানিটিজ উচ্চশিক্ষা কমপ্লেক্সে ছাত্র এবং শিক্ষার্থীদের এক সমাবেশে, এই অঞ্চলের সর্বশেষ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন।
শেখ গাজী ইউসুফ হানিনা তার বক্তৃতার একাংশে এই অঞ্চলে প্রতিরোধের কার্যকলাপ ও পরিস্থিতি বর্ণনা করেন এবং জোর দিয়ে বলেন: ৪৩ বছর ধরে বিদ্যমান লেবানিজ মুসলিম স্কলারস অ্যাসোসিয়েশন ১৯৮২ সালে লেবাননে ইসরায়েলি আগ্রাসনের সময় তেহরানে গঠিত হয়েছিল।
এই সংগঠনটি মজলুম দিবসের সম্মেলনে (ইয়াওমু আল-মুস্তায আফিন) এবং ইহুদি শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সুন্নি ও শিয়া পণ্ডিতদের সম্মতিতে গঠিত হয়েছিল এবং ইমাম খোমেনী (রহঃ) এটিকে অনুমোদন করেছিলেন, যিনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।
তিনি আরও বলেন: "এই সমাবেশে এখন ৩২৫ জন সুন্নি ও শিয়া ধর্মগুরু রয়েছেন। এই সমাবেশের প্রধান কার্যক্রম তিনটি অক্ষে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে: ইসলামী ঐক্যের লাইন, ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্য প্রতিরোধকে সমর্থন করা এবং লেবানন এবং অঞ্চলে ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক বিদ্রোহের মোকাবিলা করা। এছাড়াও, এই সমাবেশ সর্বোচ্চ নেতা সাইয়্যিদ আল-কায়েদ ইমাম খামেনেয়ী (আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন) এর লাইনে কাজ করে।"
তিনি উল্লেখ করেন যে এই যুদ্ধে ইহুদিবাদী সরকার একা ছিল না, বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি এবং আরব দেশগুলি, যার মধ্যে আমিরাত, সৌদি আরব এবং এমনকি তুরস্কও ছিল তাদের সমর্থন; এই সহায়তায় মানবিক ও লজিস্টিক সহায়তা, বিমান সহায়তা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত ছিল।
উদাহরণস্বরূপ, একদিনে, ইহুদিবাদী শত্রুরা ১,৬০০টি বিমান উড়িয়েছে, যেখানে ইসরায়েলি বিমানের মোট সংখ্যা মাত্র ৬০০টি, যা পশ্চিমা এবং আরব মিত্রদের ব্যাপক বিমান সহায়তার প্রমাণ।
শেখ গাজী হানিনা, প্রতিরোধের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করে বলেন: সাইয়্যিদ হাসান নাসরুল্লাহ এবং সাইয়্যিদ হাশেম সাফি উদ্দিনের জানাজায় ১.৮ মিলিয়ন লেবানিজ এবং অ-লেবানিজ মানুষ উপস্থিত ছিলেন (এএফপির একটি প্রতিবেদন অনুসারে), যার মধ্যে লেবানিজ জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অন্তর্ভুক্ত।
এই পরিসংখ্যান দেখায় যে সাইয়্যিদ হাসানের শাহাদাতের পর প্রতিরোধ পরিবেশ প্রতিরোধের চারপাশে আরও ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠেছে, যা এই বার্তা দিচ্ছে যে "প্রতিরোধের চারপাশে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা সাইয়্যিদের প্রতিশোধ নেব।"
Your Comment