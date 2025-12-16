অমীয় বানী/সুসংবাদ, সুসংবাদ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামের পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
و يَقولُ اللّهُ تَعالى :
أنا جَليسُ مَن جالَسَني ، و مُطيعُ مَن أطاعَني ، و غافِرُ مَنِ استَغفَرَني ، الشَّهرُ شَهري ، وَالعَبدُ عَبدي ، وَالرَّحمَةُ رَحمَتي ، فَمَن دَعاني في هذَا الشَّهرِ أجَبتُهُ ، و مَن سَأَلَني أعطَيتُهُ ، و مَنِ استَهداني هَدَيتُهُ ، وجَعَلتُ هذَا الشَّهرَ حَبلاً بَيني و بَينَ عِبادي ؛ فَمَنِ اعتَصَمَ بِهِ وَصَلَ إلَيَ .
সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা বলেন: “যারা আমার সাথে থাকে আমিও তাদের সাথে থাকি, আমি তাদের অনুগত যারা আমার আনুগত্য করে এবং যারা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আমি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল।
রজব মাসটি আমার মাস; বান্দা আমারই বান্দা এবং রহমতও আমারই রহমত। এই মাসে যারা আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব ও যারা আমার কাছে প্রার্থনা করবে, আমি তাদের প্রার্থনার জবাব দেব এবং যারা আমার কাছ থেকে পথনির্দেশনা চাইবে, আমি তাদের পথপ্রদর্শক হব।”
"আমি এই মাসকে আমার এবং আমার বান্দাদের মধ্যে একটি রশি স্বরুপ নির্ধারন করেছি। যারা এই রশি ধরে রাখবে তারা আমার কাছে পৌঁছাবে ও আমার নৈকট্য লাভ করবে।"(১)
হে জনগন, হে ধার্মিক ও গোনাহগার বান্দা, আসুন আমরা সকলে রজবের উজ্জ্বল মাসের জন্য অপেক্ষা করি:
☘দয়ালুদের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালুর সাহচর্য অর্জনের জন্য;
☘সত্তা ও সৃষ্টির স্রষ্টা ও মালিকের কাছ থেকে আমাদের অনুরোধ গ্রহণ করার জন্য;
☘সর্বশক্তিমান ও ক্ষমাশীল আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে আমাদের ভুলত্রুটি ও গোনাহসমূহর ক্ষমা পাওয়ার জন্য;
☘অসীম ও অগণিত সম্পদের মালিকের কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার জন্য এবং আমাদের চাহিদা পূরণের জন্য;
☘সর্বোত্তম পথপ্রদর্শকদের নির্দেশনায় এই পৃথিবী ও পরকালের সুখের দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং অবশেষে ঐশ্বরিক আনন্দের মহান অবস্থানে পৌঁছানো;
🌺হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর পরিবারের উপর দরুদ পাঠের মাধ্যমে-আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর এবং তাঁর পরিবারের উপর বর্ষিত হোক
সূত্র: (১) হাদিস নেট তথ্য ডাটাবেস উদ্ধৃত: আল-ইকবাল: খণ্ড ৩, পৃ. ১৭৪, বিহারুল আনওয়ার: খণ্ড ৯৮, পৃ. ৩৭৭, হি. ১. মহান নবীর (সা.) জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ, ৬ - খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা: ৩০২
