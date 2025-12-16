১২ দিনের যুদ্ধের তুলনায় ইরানের সামরিক সক্ষমতা এখন অনেক বেশি শক্তিশালী।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রাক্তন বিশ্লেষক ল্যারি সি. জনসন, ইরানের প্রতি দেশটির হস্তক্ষেপবাদী নীতির ব্যর্থতা সম্পর্কে আমেরিকান কর্মকর্তাদের সাম্প্রতিক স্বীকারোক্তি সম্পর্কে আবনা নিউজ এজেন্সির সাথে কথোপকথোনে বলেছেন যে এই পরিবর্তনগুলি আসলে ভাসাভাসা।
তিনি জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল ২০২৫-এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যেখানে তারা ইরানকে "এই অঞ্চলের প্রধান অস্থিতিশীল শক্তি" হিসেবে চিহ্নিত করে, কিন্তু একই সাথে আবার দাবি করে যে দেশটি মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে।
জনসন জোর দিয়ে বলে যে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র এবং পারমাণবিক ক্ষমতা হ্রাস হয়নি এবং দেশটির পারমাণবিক কর্মসূচি শক্তিশালী রয়েছে।
তিনি ইরানের প্রতিরোধ ক্ষমতার দিকেও ইঙ্গিত করে এবং বলে যে রাশিয়া ও চীনের সাথে ইরানের সামরিক সহযোগিতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দেশটির অবস্থানকে শক্তিশালী করেছে।
ইরাকে ইরানের প্রভাব সম্পর্কে বিশ্লেষক বলে যে শিয়া গোষ্ঠী এবং দেশটির সশস্ত্র বাহিনীর সাথে ইরানের দৃঢ় সম্পর্ক দেশীয় নীতি নির্ধারণে এটিকে উল্লেখযোগ্য সুবিধা দেয়। ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলি, যেমন পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেস, প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
জনসন বিশ্বাস করে যে ইরান বর্তমানে কেবল দুর্বলই নয়, বরং আঞ্চলিক উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হিসেবেও স্বীকৃত এবং বহিরাগত চ্যালেঞ্জ এবং চাপ মোকাবেলা করার ক্ষমতা রাখে।
Your Comment