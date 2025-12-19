  1. Home
কুরআনের অর্থ জানায় অবহেলা করা ইসলামী জাতির জন্য একটি বড় দুর্বলতা।

১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১০:১২
পাকিস্তানের শিয়া মাদ্রাসা অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান পবিত্র কুরআনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন: "ইসলামের নবী (সা.)-এর অসিয়ত হলো আল্লাহর কিতাব, যা আহলে বাইত (আ.)-রা ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, মুসলমানদের মধ্যে কুরআনের বোধগম্যতার প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হয় না।"

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পাকিস্তানের শিয়া মাদ্রাসা অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান হাফিজ সৈয়দ রিয়াজ হুসেন নাজাফি বলেছেন: "দুর্ভাগ্যবশত, ধর্মগুরুদের অনেক সাহিত্যকর্ম সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়নি এবং এটি বিজ্ঞান ও চিন্তার জগতের জন্য একটি বিরাট ক্ষতি বলে বিবেচিত হয়।"

পবিত্র কুরআনের প্রতি গুরুত্বারোপ করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে তিনি বলেন: "ইসলামের নবী (সা.)-এর অসিয়ত হলো আল্লাহর কিতাব, যার ব্যাখ্যা আহলে বাইত (আ.)-রা ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, মুসলমানদের মধ্যে কুরআনের বোধগম্যতার প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হয় না।"

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আইনশাস্ত্র ও নীতিমালার পাশাপাশি, তাজবীদ এবং কুরআনের অনুবাদও মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত এবং এই বিষয়ে বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা এবং আয়াতুল্লাহ আ'রাফির কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছে।

তিনি এই বলে শেষ করেন: "অন্তত, শিশুদের নামাজ পড়া, নামাজের অনুবাদ করা এবং কুরআনের সঠিক অনুবাদ সহকারে শেখা উচিত, এবং প্রতিটি অঞ্চলের ধর্মীয় কেন্দ্রগুলিকে দারুল-কুরআনে রূপান্তরিত করা উচিত। যদি প্রচেষ্টা, যত ছোটই হোক না কেন, পদ্ধতিগত এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে করা হয়, তাহলে মহান এবং স্থায়ী ফলাফল অর্জন করা যেতে পারে।"

