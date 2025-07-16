পাকিস্তানি বিশেষজ্ঞরা: ইহুদিবাদী সরকারের আগ্রাসনের প্রতি ইরানের প্রতিক্রিয়া ছিল বিস্ময়কর।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান এবং ইহুদিবাদী সরকারের মধ্যে যুদ্ধের পরিণতি পরীক্ষা করে সেমিনারে বিশেষজ্ঞ এবং বক্তারা, এই অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ কূটনৈতিক প্রক্রিয়া ভেঙে ফেলার ক্ষেত্রে তেল আবিবের ধ্বংসাত্মক ভূমিকা স্বীকার করে জোর দিয়েছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইহুদিবাদী সরকারের সহযোগিতার প্রতি তেহরানের প্রতিক্রিয়া আশ্চর্যজনক ছিল এবং এই আগ্রাসনে তেল আবিব তার কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল।
খালিদ নাঈম, পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা উপমন্ত্রী: ইহুদিবাদী সরকারের আগ্রাসনের কারণ ইরানের বিরুদ্ধে মিথ্যা দাবি এবং ভুল তথ্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এটা বলতেই হবে যে এই সরকারের প্রতি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিক্রিয়া ছিল আশ্চর্যজনক এবং বিশ্ব তেহরানের প্রতিরোধ এবং কৌশলের গভীরতা লক্ষ্য করছিল।
