সিরিয়ায় সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে মোহসেন রেজার প্রতিক্রিয়া

আহলুলবাইত (আ.) নিউজ এজেন্সি - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে, ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময়কার ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (IRGC) কমান্ডার সিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং দেশটির সামরিক সংঘাতের সূত্রপাত নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।
মোহসেন রেজা তার এক্স (X) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অ্যাকাউন্টে সিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের উল্লেখ করে লিখেছেন: "শক্তির মাধ্যমে শান্তি" মানে: গোলানকে ক্ষমা করুন, তেল আভিভের শর্তাবলী মেনে নিন, আমেরিকার জন্য দরজা খুলে দিন এবং যদি বোমা হামলা হয় তবে প্রতিবাদ করবেন না।
এটি এই অঞ্চলের নতুন এবং অলিখিত আইন। আরবরা, জেগে ওঠো!
