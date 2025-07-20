  1. Home
সিরিয়ায় গোপনে নতুন ঘাঁটি তৈরি করছে যুক্তরাষ্ট্র।

২১ জুলাই ২০২৫ - ০১:৫৩
ওয়াকিবহাল সূত্রগুলো সিরিয়ায় এবং দেশটির তেল ও গ্যাসক্ষেত্রের কাছে গোপনে নতুন মার্কিন ঘাঁটি নির্মাণের খবর দিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ওয়াকিবহাল সূত্র ঘোষণা করেছে যে আমেরিকান সামরিক বাহিনী সিরিয়ার মাটিতে তিনটি নতুন ঘাঁটি নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে, একটি অপ্রকাশ্য এবং গোপন পদ্ধতিতে।

এই প্রতিবেদন অনুসারে, আমেরিকান সৈন্যরা কঠোর মিডিয়া সেন্সরশিপের ছায়ায় আল-হাসাকা এবং দেইর এজোর থেকে আল-তানফ অঞ্চলে এই ঘাঁটিগুলি তৈরি করছে।

বলা হচ্ছে যে উপরে উল্লিখিত ঘাঁটিগুলিতে হেলিকপ্টার এবং বিমানের জন্য অবতরণ স্ট্রিপও থাকবে।

সূত্রগুলো আরও জানিয়েছে যে, এই ঘাঁটিগুলির নির্মাণ কাজ খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর না হওয়ার জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে এগুলি তৈরি করা হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমেরিকা সিরিয়ার মাটিতে, বিশেষ করে দেশটির তেল ও গ্যাসক্ষেত্রের কাছে তার উপস্থিতি প্রসারিত করছে।

মার্কিন সামরিক বাহিনীর বর্তমানে সিরিয়ায় ১০টিরও বেশি প্রধান ঘাঁটি রয়েছে। এছাড়াও আরও কিছু ঘাঁটি রয়েছে যেখানে হাজার হাজার সেনা এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম রয়েছে।

