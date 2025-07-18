ট্রাম্পের রাষ্ট্রদূত নিয়োগের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মালয়েশিয়ায়

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শুক্রবার (১৮ জুলাই) কুয়ালালামপুরে মার্কিন দূতাবাসের বাইরে কয়েক ডজন বিক্ষোভকারী জড়ো হয়ে এ বিক্ষোভ করে।
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত সপ্তাহে রাজনৈতিক ভাষ্যকার অ্যাডামসকে মালয়েশিয়ায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের জন্য হোয়াইট হাউসের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেছেন।
অস্ট্রেলিয়ান বংশোদ্ভূত অ্যাডামস সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো বিবেচনা করার জন্য এবং মূলত তরুণদের কাছে আবেদন করার জন্য একটি পুরুষালি ‘আলফা পুরুষ’ ব্র্যান্ডিং ব্যবহার করে নিজেকে বেপরোয়া সামাজিক মাধ্যম ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত করেছেন।
কিন্তু ইসলামের কঠোর সমালোচনা এবং গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের প্রতি সমর্থন প্রদর্শনের তার পোস্টগুলোই মালয়েশিয়ার মুসলমানদের ক্ষুব্ধ করেছে।
মালয়েশিয়ার জন্য এই সমালোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এসেছে, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির উপর আরোপিত ২৫ শতাংশ উচ্চ শুল্ক এড়াতে ওয়াশিংটনের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য ১ আগস্ট পর্যন্ত সময় রয়েছে।
মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম শুক্রবার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, অ্যাডামসের নিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি তাড়াহুড়ো হয়ে যাবে, তবে তার সরকার বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনা করবে।
