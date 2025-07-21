মার্কিন সাংবাদিক: ইহুদিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বিজয় সন্নিকটে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আমেরিকার ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক কর্মী ক্যালা ওয়ালশ আন্তর্জাতিক মিডিয়া উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য তেহরান সফরে এসেছেন। ইরনার সাথে তিনি একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। ওই সাক্ষাৎকারে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে তিনি কথা বলেন।
ইরান- ইসরাইল যুদ্ধের খবর কীভাবে জেনেছিলেন এবং আপনার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া কী ছিল?
আমি দীর্ঘদিন ধরে ঘটনাবলী অনুসরণ করছি, এমনকি 'আল-আকসা তুফান'- এর আগেও। আমরা ফিলিস্তিনে ৭৫ বছর ধরে চলমান একটি গণহত্যার মুখোমুখি হচ্ছি। তবে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল: এই গণহত্যার জেরে, ইহুদিবাদের প্রকৃতি এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আশ্চর্যজনক প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। 'অপারেশন ট্রু প্রমিজ-৩' এবং ১২ দিনের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল: ইহুদিবাদী ইসরাইল অবশেষে তাদের কর্মকাণ্ডের মূল্য দিতে বাধ্য হচ্ছে।
আপনার কি মনে হয় ইরানে হামলা চালিয়ে ইসরাইল তার লক্ষ্য অর্জন করেছে?
একেবারেই না। এখানে এসে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ইরানি জনগণ কতটা স্থিতিস্থাপক, ঐক্যবদ্ধ এবং অবিচল। এখানে সংহতি এবং স্থিতিশীলতার চেতনা খুবই শক্তিশালী। অবরোধ এবং নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ইরান যে দেশীয় সামরিক সক্ষমতা তৈরি করেছে, তা দেখার মতো। ইহুদিবাদী ইসরাইল এবং মার্কিন সরকার তাদের হামলার প্রভাব সম্পর্কে স্পষ্টতই মিথ্যা বলছে। তারা তাদের শক্তি এবং গুরুত্বকে বাড়িয়ে তুলতে চায়, যদিও তারা কাগুজে বাঘ ছাড়া আর কিছুই নয়।
পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে, ইরান, সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও, পশ্চিমাদের রাজনৈতিক চাপ, তাদের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ এবং এমনকি গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে আসছে। আমি নিশ্চিত যে ইহুদিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বিজয় নিকটবর্তী। আমি অবশ্যই বলব যে যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নি। ইরানের পারমাণবিক ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে গেছে এই দাবিটি মিথ্যা। আমেরিকান এবং ইহুদিবাদীরা তাদের নিজস্ব শক্তি ও সাফল্যকে বাড়িয়ে তোলার জন্য এই আখ্যানগুলো ছড়াচ্ছে, কারণ তাদের কোনও লক্ষ্য অর্জিত হয়নি, সে কারণেই তারা মিথ্যা বলতে বাধ্য হচ্ছে।
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ক্ষমতাকে আপনি কীভাবে দেখেন? ইরান যখন ইসরাইলে আক্রমণ করেছিল তখন আপনার কেমন লেগেছিল?
আমার মনে হয়েছিল যে অবশেষে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মাধ্যমে ইসরাইলি অপরাধের প্রতিশোধ নেওয়ার সময় এসেছে; এই শব্দটিকে একজন কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান কর্মী ম্যালকম এক্স 'বাসায় ফিরে আসা মুরগি' হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। দখলকৃত অঞ্চলগুলোতে ধ্বংসস্তূপ থেকে ইহুদিবাদী সেনাদের টেনে বের করার ছবি দেখা, প্রতিরোধের অক্ষ জুড়ে তারা যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে, ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থা এবং সাম্রাজ্যবাদীদের পরিণতির খুব ছোট সূচনা মাত্র।
১২ দিনের যুদ্ধ ছিল ব্যাপক উত্তেজনাকর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইহুদিবাদী ইসরাইলের ওপর ওই আক্রমণ দেখে ব্যাপক তৃপ্তি পেয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শান্তিকামী জনগণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইরান এবং প্রতিরোধ অক্ষের সাথে সংহতি প্রকাশ করে ইরানের পতাকা নিয়ে অনেক বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে, গণহত্যা এবং যুদ্ধ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের প্রতিবাদকে আরও প্রসারিত করার দায়িত্ব রয়েছে।
উল্লেখ্য যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বেশ কয়েকজন সাংবাদিক ১৬ জুলাই থেকে তেহরানে রয়েছেন। সোভ মিডিয়া সেন্টার আয়োজিত "মিডিয়ার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের নিন্দা" শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে তারা ইরানে এসেছেন। মিডিয়া শহীদদের স্মরণ এবং ১২ দিনের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের সময় ইহুদিবাদী ইসরাইলি হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত স্থানগুলো পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।
সোভ আন্তর্জাতিক মিডিয়া উৎসব ২০২৩ সালে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। বিপুল সংখ্যক আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামারদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়া জগতে একটি প্রবাহ তৈরি করার জন্য তাদের মধ্যে গঠনমূলক মিথস্ক্রিয়া তৈরি করাই ছিল ওই উৎসব আয়োজনের লক্ষ্য। এই উৎসবটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী মিডিয়া প্রবাহ তৈরি করার চেষ্টা করে, যার মাধ্যমে মিডিয়া জগতে নিয়োজিত প্রতিভাবান ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে, তাদের শৈল্পিক সৃষ্টি এবং সৃজনশীলতা অব্যাহত রাখার জন্য উপযুক্ত সুযোগ প্রদান করে।
