ইসরাইলের আকাশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর কমান্ডারকে বরখাস্ত করা হলো

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি সংবাদপত্র ‘ইসরায়েল হাইয়ুম’ জানিয়েছে, দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর আকাশ প্রতিরক্ষা শাখার কমান্ডারকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই পত্রিকার তথ্য অনুযায়ী, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল 'জে' চার বছর দায়িত্ব পালন করার পর পদত্যাগ করেছে এবং তার স্থানে অন্য একজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। পুরো নাম উল্লেখ না করে সংক্ষেপে 'জে' লেখা হয়েছে।
মার্কিন সাময়িকী ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে আমেরিকায় ইহুদিদের জাতীয় নিরাপত্তা গবেষণা কেন্দ্র জিন্সা'র বরাত দিয়ে জানিয়েছে, ইরান সফলভাবে জবাব দিয়েছে। ইরানি সশস্ত্র বাহিনী ইসরায়েলি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা চিহ্নিত করে তা কাজে লাগিয়েছে, তাদের কৌশল পরিবর্তন করেছে এবং আকাশ প্রতিরক্ষার স্তরগুলো ভেদ করতে পেরেছে।
এই গবেষণা কেন্দ্রের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা সাম্প্রতিক ১২ দিনব্যাপী যুদ্ধে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে জানিয়েছেন, ইরান ধাপে ধাপে জবাব দিতে গিয়ে আরও উন্নত ও দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিক্ষেপ করেছে। পাশাপাশি হামলার সময়সূচি, প্যাটার্ন এবং লক্ষ্যবস্তু নির্বাচনেও পরিবর্তন এনেছে।
ইসরায়েলপন্থী এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি ২২ জুনের ইরানি হামলাকে সবচেয়ে সফল হামলা হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং তাদের তথ্য অনুযায়ী, সেদিন ইরান থেকে ছোড়া ২৭টি ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে ১০টি ইসরাইলে আঘাত হেনেছে। জিন্সা'র সদস্য আরি সিকোরেল বলেছেন- এসব তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইরান খুব সফলভাবে হামলার ধরন, সময় এবং নিক্ষেপের কৌশল নির্ধারণ করেছিল।
