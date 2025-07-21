  1. Home
নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে ইসরায়েল

২১ জুলাই ২০২৫ - ০৩:৫৫
News ID: 1709927
নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে ইসরায়েল

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইহুদিবাদী ইসরায়েল ক্রমবর্ধমানভাবে বৈশ্বিক বিচ্ছিন্নতার মুখোমুখি হয়েছে। ইসরায়েলের সাবেক যুদ্ধমন্ত্রী অ্যাভিগডোর লিবারম্যান বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের সরকারি বার্তা সংস্থা ইরনা'র বরাত দিয়ে পার্সটুডে জানিয়েছে, এই বিচ্ছিন্নতার পেছনে রয়েছে ফিলিস্তিনি ভূমিতে অবৈধ ইহুদি বসতি সম্প্রসারণ, মানবাধিকার লঙ্ঘন, গাজায় গণহত্যা, দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে দেশগুলো ও জনগণের প্রতিরোধ বৃদ্ধি এবং ইরানের মতো অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মতো নীতির ফল।

বিশ্বের জনমত এবং অনেক সরকার, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্ব, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এমনকি ইউরোপের কিছু অংশে, ইসরায়েলের নীতির তীব্র সমালোচনা চলছে। এই প্রতিবেদনে আমরা ইসরায়েলের বৈশ্বিক বিচ্ছিন্নতার সাম্প্রতিক উদাহরণগুলো তুলে ধরেছি

ইরনার রিপোর্ট অনুযায়ী, ইসরায়েলের সাবেক যুদ্ধমন্ত্রী 'অ্যাভিগডোর লিবারম্যান' ইসরায়েল ও বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকারের বৈশ্বিক বিচ্ছিন্নতার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন,গাজার যুদ্ধ আমাদের বিশ্বে একঘরে করে দিয়েছে, আমরা এখন প্রত্যাখ্যাতদের একটি দল।

