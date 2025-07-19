  1. Home
বাকাই: সিরিয়ার প্রতি ইউরোপের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবতাকে বিকৃত করার একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ

১৯ জুলাই ২০২৫ - ১১:০২
News ID: 1709268
Source: ABNA
আমাদের দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র সেবার বিবৃতি উল্লেখ করে বলেছেন যে, ইসরায়েলি শাসনের সামরিক আগ্রাসনকে "সিরিয়ার মাটিতে উত্তেজনা বৃদ্ধি" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা বাস্তবতাকে বিকৃত করার একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ।

আহলুলবাইত (আ.) নিউজ এজেন্সি - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাকাই ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র সেবার বিবৃতির প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন যে, ইসরায়েলি শাসনের সামরিক আগ্রাসনকে "সিরিয়ার মাটিতে উত্তেজনা বৃদ্ধি" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে: ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইসরায়েলের প্রকাশ্য সামরিক আগ্রাসনকে "সিরিয়ার মাটিতে উত্তেজনা বৃদ্ধি" হিসাবে বর্ণনা করেছে এবং এর মাধ্যমে নৈতিক নীতি মেনে চলার ভান করাও ছেড়ে দিয়েছে।

তিনি স্পষ্ট করে বলেন: "এটি বাস্তবতাকে বিকৃত করার এবং 'কূটনীতি'র আড়ালে 'সহযোগিতা' লুকানোর একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ।"

বাকাই আরও বলেন: "আগ্রাসন ও আইন লঙ্ঘনকারী আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের গৌরবময় ইতিহাস নিয়ে ইরান নির্বাচনী আচরণ এবং দ্বৈত মানকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে।"

তিনি আরও লিখেছেন: "বরাবরের মতো আমরা সিরিয়ার জনগণের সাথে আছি এবং সিরিয়ার জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে উচ্চস্বরে সমর্থন করি।"

