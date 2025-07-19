বাকাই: সিরিয়ার প্রতি ইউরোপের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবতাকে বিকৃত করার একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ

আহলুলবাইত (আ.) নিউজ এজেন্সি - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাকাই ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র সেবার বিবৃতির প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন যে, ইসরায়েলি শাসনের সামরিক আগ্রাসনকে "সিরিয়ার মাটিতে উত্তেজনা বৃদ্ধি" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে: ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইসরায়েলের প্রকাশ্য সামরিক আগ্রাসনকে "সিরিয়ার মাটিতে উত্তেজনা বৃদ্ধি" হিসাবে বর্ণনা করেছে এবং এর মাধ্যমে নৈতিক নীতি মেনে চলার ভান করাও ছেড়ে দিয়েছে।
তিনি স্পষ্ট করে বলেন: "এটি বাস্তবতাকে বিকৃত করার এবং 'কূটনীতি'র আড়ালে 'সহযোগিতা' লুকানোর একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ।"
বাকাই আরও বলেন: "আগ্রাসন ও আইন লঙ্ঘনকারী আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের গৌরবময় ইতিহাস নিয়ে ইরান নির্বাচনী আচরণ এবং দ্বৈত মানকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে।"
তিনি আরও লিখেছেন: "বরাবরের মতো আমরা সিরিয়ার জনগণের সাথে আছি এবং সিরিয়ার জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে উচ্চস্বরে সমর্থন করি।"
