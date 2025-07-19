  1. Home
যদি ইইউ এবং তিনটি ইউরোপীয় দেশ কোনো ভূমিকা পালন করতে চায়, তবে তাদের দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে

১৯ জুলাই ২০২৫ - ১১:০২
পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, আলোচনার নতুন দফা তখনই সম্ভব হবে যখন অন্য পক্ষ একটি ন্যায্য পারমাণবিক চুক্তির জন্য প্রস্তুত থাকবে।

আহলুলবাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে, ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার গতকাল রাতের কথোপকথনের একটি প্রতিবেদন এক্স (X) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, যেখানে তিনি যুক্তরাজ্য, জার্মানি এবং ফ্রান্সের তিন ইউরোপীয় দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ইউরোপীয় পররাষ্ট্র নীতির দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তার সাথে কথা বলেছেন।

সৈয়দ আব্বাস আরাকচি এক্স (টুইটার) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছেন: "গত রাতে আমি তিন ইউরোপীয় দেশের (E3) পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতির দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তার সাথে একটি যৌথ ভিডিও কনফারেন্স করেছি এবং তাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছি: এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল যারা ২০১৫ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমন্বয়ে দুই বছর ধরে অর্জিত চুক্তি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল — ইরান নয়; এবং এই বছরের জুনে আলোচনার টেবিল ছেড়ে সামরিক বিকল্প বেছে নিয়েছিল আমেরিকা — ইরান নয়।

আলোচনার প্রতিটি নতুন দফা তখনই সম্ভব হবে যখন অন্য পক্ষ একটি ন্যায্য, সুষম এবং পারস্পরিক স্বার্থের উপর ভিত্তি করে পারমাণবিক চুক্তির জন্য প্রস্তুত থাকবে।

যদি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং তিন ইউরোপীয় দেশ কোনো ভূমিকা পালন করতে চায়, তবে তাদের দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে এবং হুমকি ও চাপের পুরানো নীতি, যার মধ্যে 'স্ন্যাপব্যাক' প্রক্রিয়া কার্যকর করার হুমকিও রয়েছে, তা থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ এর জন্য তাদের কোনো নৈতিক বা আইনি ভিত্তি নেই।"

