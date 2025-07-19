হিজবুল্লাহর মহাসচিব: প্রতিরোধের অস্ত্র ইসরায়েলের হুমকির বিরুদ্ধে লেবাননের নিরাপত্তার গ্যারান্টি

আহলুলবাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে, হিজবুল্লাহর উপ-মহাসচিব শায়খ নাঈম কাসেম হিজবুল্লাহর কমান্ডারদের মধ্যে অন্যতম "শহীদ আলী কারকি (আবুল ফজল)"-এর স্মরণসভায় তার বক্তৃতায় বলেছেন: "অলি আল-বাস" (ইসরায়েলি শাসনের লেবাননের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক যুদ্ধ) যুদ্ধের সময় প্রতিরোধ (হিজবুল্লাহর যোদ্ধারা) দখলদারদের বৈরুতে পৌঁছাতে বাধা দিয়েছে।
তিনি স্পষ্ট করে বলেন: "প্রতিরোধ যুদ্ধবিরতি চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলছে, কিন্তু ইসরায়েল তা মেনে চলেনি এবং সারা বিশ্ব (দখলদারদের অমান্য করার) সাক্ষী।"
শায়খ নাঈম কাসেম বলেন: "হিজবুল্লাহ লিতানি নদীর দক্ষিণে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করেছে এবং লেবাননের সরকার যতটা সম্ভব সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছে।"
হিজবুল্লাহর উপ-মহাসচিব উল্লেখ করেন: "আমরা লেবাননের সরকার, হিজবুল্লাহ এবং প্রতিরোধের সকল যোদ্ধা, চুক্তির সমস্ত শর্তাবলী বাস্তবায়ন করেছি, কিন্তু ইসরায়েল চুক্তির কোনো শর্ত বাস্তবায়ন করেনি।"
শায়খ নাঈম কাসেম আরও বলেন: "সারা বিশ্ব স্বীকার করে যে ইসরায়েল ৩৮০০ বার যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে।"
হিজবুল্লাহর উপ-মহাসচিব আরও বলেন: "তারা (জায়নবাদীরা) বুঝতে পেরেছে যে চুক্তি লেবাননের স্বার্থে এবং তাই তারা চুক্তি সংশোধনের দাবি জানিয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে চাপ সৃষ্টি করেছে যাতে তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে পারে।"
তিনি বলেন: "আজ আমেরিকা একটি নতুন চুক্তি প্রস্তাব করেছে, যার অর্থ গত আট মাসের সমস্ত আগ্রাসন এবং চুক্তি লঙ্ঘন যেন ঘটেইনি (আমেরিকা জায়নবাদী শাসনের সমস্ত আগ্রাসন এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তির ধারাবাহিক লঙ্ঘন সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছে)।"
হিজবুল্লাহর উপ-মহাসচিব বলেছেন যে, এই আগ্রাসনের একমাত্র অজুহাত হল হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করা, কারণ তারা (আমেরিকানরা) ইসরায়েলকে আশ্বস্ত করার জন্য প্রতিরোধকে নিরস্ত্র করতে চায়।
শায়খ নাঈম কাসেম বলেন: "ইসরায়েল কেন সিরিয়ায় আগ্রাসন চালিয়েছে এবং এই দেশটিকে তার হামলার লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে, যখন এই দেশে এই শাসনের কোনো হুমকি নেই?"
তিনি আরও বলেন: "তারা এমন যেকোনো কার্যকলাপ আটকাতে চায় যা এই অঞ্চলে ইসরায়েলি সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে পরিণত হতে পারে এবং তাদের জন্য হুমকি হতে পারে এমন যেকোনো কিছুকে আঘাত করতে চায়।"
হিজবুল্লাহর উপ-মহাসচিব জোর দিয়ে বলেন যে, মার্কিন সরকার এই যুদ্ধে ইসরায়েলের সাথে সমন্বয় করছে এবং এই অঞ্চলে তার প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছে।
শায়খ নাঈম কাসেম এরপর ইসরায়েলি শাসন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরানের বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেওয়া সাম্প্রতিক বারো দিনের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন: "ইসরায়েল কেন পারমাণবিক অজুহাতে ইরানকে আক্রমণ করেছিল, যখন সমস্ত পরিদর্শক (আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা) প্রমাণ করেছেন যে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ? এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ইসরায়েলের লক্ষ্য ছিল ইরানকে ধ্বংস করা, কিন্তু তেহরান বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।"
হিজবুল্লাহর উপ-মহাসচিব জোর দিয়ে বলেন যে ইসরায়েল সম্প্রসারণবাদী এবং একটি বাস্তব হুমকি।
শায়খ নাঈম কাসেম এরপর লেবাননের ঘটনাবলী উল্লেখ করে বলেন: "আমরা হিজবুল্লাহ আন্দোলন এবং আমল আন্দোলন হিসাবে বুঝতে পারি যে, প্রতিরোধ এবং এর সমর্থক সম্প্রদায়, এবং লেবানন ও এর সমস্ত সম্প্রদায় একটি অস্তিত্বের হুমকির সম্মুখীন হয়েছে।"
তিনি উল্লেখ করেন: "আজ আমরা ইসরায়েলের হুমকি এবং ইসরায়েলি 'হাত' এর মুখোমুখি, যা অন্য জায়গায় ব্যবহার করা যেতে পারে, যা লেবাননের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ।"
হিজবুল্লাহর উপ-মহাসচিব: "যতদিন আমরা জীবিত আছি, ইসরায়েল কখনোই তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না।"
শায়খ নাঈম কাসেম বলেন: "তারা অঞ্চলের দেশগুলোকে বিভক্ত ও বিভাজন করে 'বৃহত্তর ইসরায়েল' গঠনের চেষ্টা করছে।"
তিনি আরও বলেন যে, ফিতনা সৃষ্টিতে উস্কানি দেওয়া এবং লেবাননকে আঞ্চলিক শক্তির সাথে সংযুক্ত করা একটি বিপজ্জনক বিষয়।
হিজবুল্লাহর উপ-মহাসচিব আরও বলেন: "লেবানন তিনটি বাস্তব বিপদের সম্মুখীন, যার মধ্যে রয়েছে ইসরায়েলি শাসন, পূর্ব সীমান্তে তার দায়েশী 'হাত' (সিরিয়ার তাকফিরি) এবং আমেরিকা।"
তিনি বলেন: "বিষয়টি নিরস্ত্রীকরণ নয়, বরং এটি ইসরায়েলের সম্প্রসারণবাদী পদক্ষেপের একটি অংশ; অস্ত্র এই শাসনের জন্য একটি বাধা, কারণ এটি লেবাননকে তার পায়ে দাঁড় করিয়েছে (দাঁড়িয়েছে এবং প্রতিরোধ করেছে) এবং ইসরায়েলি সম্প্রসারণবাদকে বাধা দিয়েছে।"
হিজবুল্লাহর উপ-মহাসচিব স্পষ্ট করে বলেন যে, প্রতিরোধের অর্জনের মূল লক্ষ্য হল স্বাধীনতা, লেবাননের সুরক্ষা, জায়নবাদী বসতি স্থাপন প্রতিরোধ এবং লেবাননের সম্পদ ও ভবিষ্যতের উপর জায়নবাদী শাসনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধ করা।
শায়খ নাঈম কাসেম লেবাননকে হুমকি দেওয়া বড় বিপদ মোকাবেলা করার জন্য প্রতিরোধের অস্ত্র সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন এবং বলেন: "এই বিষয়ে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ এবং একমত হতে হবে এবং এই অগ্রাধিকারের জন্য কাজ করতে হবে।"
হিজবুল্লাহর উপ-মহাসচিব জোর দিয়ে বলেন যে, ইসরায়েলি শাসন কখনোই আমাদের অস্ত্র কেড়ে নিতে পারবে না এবং ইসরায়েলি আগ্রাসনের ক্ষেত্রে আমরা প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত।
তিনি স্পষ্ট করে বলেন: "যতদিন আমরা জীবিত আছি, ইসরায়েল কখনোই তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না।"
শায়খ নাঈম কাসেম লেবাননের শত্রুদের উদ্দেশ্যে বলেন: "আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি শিয়া-শিয়া বিভাজনের উপর নির্ভর করবেন না, কারণ হিজবুল্লাহ এবং আমল আন্দোলনের মধ্যে প্রকৃত কৌশলগত সহযোগিতা বিদ্যমান।"
