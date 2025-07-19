অঞ্চলে শান্তি কাশ্মীরের সমস্যার সমাধানের উপর নির্ভরশীল

আহলুলবাইত (আ.) সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে, পাকিস্তানের শিয়া আলেম পরিষদের প্রধান আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ সাজিদ আলী নাকভি জোর দিয়ে বলেছেন যে, দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতা সরাসরি কাশ্মীরের ন্যায্য সমাধানের সাথে জড়িত। তিনি সকল অংশীজন, জনসাধারণের স্তর এবং আন্তর্জাতিক আইন বিবেচনা করে এই দীর্ঘস্থায়ী সংকটের একটি ন্যায্য সমাধান খুঁজে বের করার আহ্বান জানিয়েছেন।
পাকিস্তানের সংযুক্তি দিবস (১৯ জুলাই ১৯৪৭) উপলক্ষে, যা শ্রীনগরে কাশ্মীরের পাকিস্তানকে সংযুক্ত করার প্রস্তাবের সর্বসম্মত অনুমোদনের স্মরণে পালিত হয়, সাজিদ নাকভি বলেন: "কোনো জাতি বা সম্প্রদায়কে জুলুম ও জোর করে দমন করা যায় না। দখলকৃত ভূমি কখনোই জোর করে দখলদার দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে না। কাশ্মীরের জনগণই তাদের ভাগ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"
পাকিস্তানের শিয়া আলেম পরিষদের প্রধান আরও বলেন: "কাশ্মীরের সাহসী ও সম্মানিত জাতি ১৯৪৭ সাল থেকে পাকিস্তানকে সংযুক্ত করার প্রস্তাব অনুমোদন করে তাদের পছন্দ ঘোষণা করেছে। মোদি সরকার কর্তৃক কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, কাশ্মীরিরা সহিংসতা, যার মধ্যে বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে ছররা গুলি ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত, সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও অবিচল রয়েছে। আজও তারা গর্ব ও শক্তির সাথে পাকিস্তান সংযুক্তি দিবস পালন করছে। আমরা তাদের এই দৃঢ়তা ও প্রতিরোধের প্রশংসা করি এবং তাদের প্রতি আমাদের নৈতিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন অব্যাহত রাখব।"
তিনি আরও পাকিস্তান সরকারকে আহ্বান জানান যে, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ এবং নিরাপত্তা পরিষদ সহ আন্তর্জাতিক ফোরামে কাশ্মীর ইস্যুটি আরও দৃঢ়তার সাথে উত্থাপন করতে এবং ভারতের মিথ্যা গণতন্ত্রের আসল চেহারা উন্মোচন করতে।
সাজিদ নাকভি পরিশেষে বলেন: "এখন সময় এসেছে যে, সকল পক্ষের মতামত বিবেচনা করে এই সংঘাত সমাধানের জন্য একটি বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া হোক এবং কাশ্মীরের জনগণের আকাঙ্ক্ষা এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী একটি সমাধান তৈরি ও বাস্তবায়ন করা হোক, যাতে কাশ্মীরের নিপীড়িত জনগণ বহু বছরের জুলুমের পর অবশেষে স্বাধীনতার আলো দেখতে পায়।"
