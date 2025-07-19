সিরিয়ার দক্ষিণে এ পর্যন্ত ৭১৮ জন নিহত

আহলুলবাইত (আ.) সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে, সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস এক প্রতিবেদনে লিখেছে: সিরিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত সুওয়াইদা প্রদেশে সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৭১৮ জনে দাঁড়িয়েছে।
এদিকে, আল-শারা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে যে, দেশটির দক্ষিণে সুওয়াইদা প্রদেশে নিহতের সংখ্যা ২৬০ জন।
মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই সময়ে এই অস্থিরতায় আরও ১ হাজার ৬৯৮ জন আহত হয়েছেন।
এছাড়াও, আল-মায়াদিন নেটওয়ার্ক সিরিয়ার সুপ্রিম ফতোয়া কাউন্সিলের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে: "ইসলাম ধর্মের সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিগুলির মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা এবং বিশ্বাসঘাতক জায়নবাদী শত্রুর সাথে সহযোগিতা হারাম; ইসরায়েলের শত্রুতা একটি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং চূড়ান্ত বিষয়।"
সিরিয়ার ফতোয়া কাউন্সিল আরও বলেছে: "শিশু ও নারী হত্যা, বেসামরিক নাগরিক ও দুর্বলদের উপর আক্রমণ এবং তাদের বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করা - ধর্মীয় ও জাতিগত সংশ্লিষ্টতা নির্বিশেষে - হারাম।"
এই সিরিয়ান ধর্মীয় সংস্থা ঘোষণা করেছে: "যারা শত্রুর আশ্রয় নেয় এবং যারা সমাজে অংশীদার স্বদেশবাসী তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে, যেমন সিরিয়ার নাগরিকদের উপর যেকোনো ধরনের আক্রমণ হারাম।"
সিরিয়ার ফতোয়া কাউন্সিল বলেছে: "সরকারের দায়িত্ব হলো কোনো বৈষম্য ছাড়াই সকল নাগরিককে রক্ষা করা, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা, ফিতনা প্রতিরোধ করা, আক্রমণকারীদের প্রতিহত করা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করা।"
