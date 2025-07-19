আল্লামা খতিব: জায়নবাদী প্রকল্পের বিপদ এবং সিরিয়া যুদ্ধের পরিণতি লেবাননকে হুমকি দিচ্ছে

আহলুলবাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে, লেবাননের সুপ্রিম ইসলামিক শিয়া কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট আল্লামা শেখ আলী খতিব জোর দিয়ে বলেছেন: "সিরিয়ার দক্ষিণে, বা সিরিয়ার উপকূলে, বা সিরিয়ার উত্তরে আজ যা ঘটছে, তা কারো স্বার্থে নয়, বরং এই অঞ্চলে প্রতিরোধের লাইন মোকাবেলা করার জন্য পশ্চিমা ও মার্কিন প্রকল্পের সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ; একটি প্রতিরোধ যার বিপদ মোকাবেলা করার জন্য তার সমস্ত উপাদানের প্রয়োজন।"
বৈরুতের দক্ষিণাঞ্চলের দাহিয়াতে লেবাননের সুপ্রিম ইসলামিক শিয়া কাউন্সিলের সদর দফতরে জুমার নামাজের খুতবায় তিনি সতর্ক করে দেন যে, মূল বিপদ হল জায়নবাদী প্রকল্প, যা আজ এতটাই অগ্রসর হয়েছে যে এটি ইরানকে আক্রমণ করছে এবং এই আক্রমণগুলি কিছু আরব দেশের মাধ্যমে ঘটছে, এমনকি কিছু আরব দেশ ফিলিস্তিনের দিকে ছোড়া ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করতেও অংশ নিয়েছিল।
শেখ খতিব সিরিয়ান পক্ষগুলোকে সতর্ক করে বলেন: "যদি কেউ মনে করে যে সে অন্যকে পরাজিত করতে পারবে, তবে সে ভুল করছে; মূল প্রকল্পটি হল সিরিয়ার বিভাজন। একই অভিজ্ঞতা লেবাননে ঘটেছিল কিন্তু লেবাননের জনগণ এর মোকাবেলা করতে এবং তায়েফ চুক্তি পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু তায়েফ চুক্তি কোথায়? কেন এটি বাস্তবায়ন করা হয়নি? কে এর বাস্তবায়ন বন্ধ করেছিল?"
লেবাননের জনগণের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন: "এই অঞ্চলের বর্তমান পরিস্থিতিতে লেবাননের ঐক্য ও নিরাপত্তা গুরুতর বিপদের সম্মুখীন; সিরিয়ায় যা ঘটছে তা লেবাননের জন্য বিপজ্জনক পরিণতি বয়ে আনতে পারে এবং আমাদের দেশকে এর ফাঁদে পড়তে দেওয়া উচিত নয়। সিরিয়ায় যা ঘটছে তা শুধু সিরিয়ার সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং সমগ্র আরব অঞ্চল এবং বিশেষ করে লেবাননকে লক্ষ্য করে।"
আল্লামা খতিব লেবাননের প্রতিরোধকে দুর্বল করার মার্কিন প্রচেষ্টার উল্লেখ করে বলেন: "পশ্চিম, বিশেষ করে আমেরিকা, অতীতে লেবাননের প্রতিরোধকে লক্ষ্য করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিল। এখন তারা অন্য দরজা দিয়ে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে। সিরিয়ার দক্ষিণে আজ যা ঘটছে, তা মার্কিন পরিকল্পনা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তারা লেবাননের জনগণকে অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ঠেলে দিতে চায় যাতে প্রতিরোধকে নিরস্ত্রীকরণে বাধ্য করা যায়।"
তিনি সতর্ক করে বলেন: "লেবাননের জনগণের সচেতন হওয়া উচিত; সিরিয়ার দক্ষিণে সাম্প্রদায়িক সংঘাত উস্কে দেওয়া, লেবানন ও সিরিয়ার মধ্যে জনসংখ্যার সম্পর্কের কারণে, এর পরিসর লেবাননেও টেনে আনতে পারে। চূড়ান্ত লক্ষ্য হল প্রতিরোধকে ঘিরে ফেলা এবং এটিকে অভ্যন্তরীণ সংঘাতে টেনে নিয়ে যাওয়া।"
পরিশেষে তিনি লেবাননের রাষ্ট্রপতি এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের অবিলম্বে জাতীয় সংলাপ সম্মেলন আয়োজনের জন্য পদক্ষেপ নিতে বলেন যাতে লেবাননকে সিরিয়ার ঘটনার পরিণতি থেকে রক্ষা করা যায়।
তিনি বলেন: "যদি আমরা সিরিয়ার পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করতে না পারি, তবে আমাদের অন্তত লেবাননের অভ্যন্তরে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। যদি লেবাননে আগুন জ্বলে ওঠে, তবে দেশ এবং এর সম্প্রদায়গুলির কোনো চিহ্ন থাকবে না। আমাদের ভাগ্য এক; আমরা একই জাহাজে আছি। যদি আমাদের জঙ্গলে আগুন লাগে, তবে কোনো বাড়ি অক্ষত থাকবে না।"
