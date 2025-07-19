ইয়েমেনের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইসরায়েলের প্রাণকেন্দ্রে আঘাত/ জায়নবাদীরা আশ্রয়কেন্দ্রে পালিয়েছে

আহলুলবাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে, ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াহইয়া সারি ঘোষণা করেছেন যে, এই বাহিনী দখলকৃত জাফফার এলাকার লড বিমানবন্দর (বেন গুরিয়ন বিমানবন্দর) এর বিরুদ্ধে একটি সামরিক ও বিশেষ অভিযান চালিয়েছে।
একটি ভিডিও বক্তৃতায় তিনি বলেন: "এই অভিযানে ফিলিস্তিন ২ মডেলের একটি হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এবং অভিযানটি সম্পূর্ণ সফলভাবে তার লক্ষ্যে পৌঁছেছে। আল্লাহর রহমতে, এই হামলা লক্ষ লক্ষ দখলদার জায়নবাদীকে আশ্রয়কেন্দ্রে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে এবং বিমানবন্দরের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে।"
সারি আরব ও মুসলিম বিশ্বের জনগণকে গাজার জনগণের জন্য বিক্ষোভ ও সহায়তা কার্যক্রম আয়োজনের আহ্বান জানিয়েছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন: "গাজায় আমাদের ভাইয়েরা নিষ্ঠুর অবরোধ এবং অবিরাম হামলার শিকার। তাদের সমর্থন ও সহায়তা করা একটি সর্বজনীন দায়িত্ব।"
ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র আরও বলেন যে, এই বাহিনী গাজার বিরুদ্ধে আগ্রাসন সম্পূর্ণ বন্ধ না হওয়া এবং অবরোধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইসরায়েলি লক্ষ্যবস্তুতে তাদের হামলা অব্যাহত রাখবে।
অন্যদিকে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী শুক্রবার সন্ধ্যায় নিশ্চিত করেছে যে, ইয়েমেন থেকে ইসরায়েলের দিকে একটি ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে, যা তাদের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আটকে দিয়েছে। এই হামলায় দখলকৃত জেরুজালেম, তেল আবিব এবং অন্যান্য শহরে সাইরেন বাজানো শুরু হয়।
ইসরায়েলি গণমাধ্যম, যার মধ্যে জায়নবাদী শাসনের চ্যানেল ১২ অন্তর্ভুক্ত, জানিয়েছে যে, গত ৪৮ ঘন্টায় ইয়েমেন থেকে ইসরায়েলে এটি দ্বিতীয় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা এবং বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরের ফ্লাইট সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।
ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনী গাজা যুদ্ধের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ইসরায়েলি লক্ষ্যবস্তুতে কয়েক ডজন ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে এবং লোহিত সাগরে ইসরায়েল-সম্পর্কিত জাহাজগুলিকেও লক্ষ্যবস্তু করেছে। ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনী এর আগে বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরের জন্য নো-ফ্লাই জোন এবং হাইফা ও এইলাত বন্দরের নৌ অবরোধ ঘোষণা করেছে।
