ইসরায়েল সিরিয়ার সুওয়াইদা প্রদেশের মানবিক সংকটকে কাজে লাগাচ্ছে

১৯ জুলাই ২০২৫ - ১১:০৫
সিরিয়ার সুওয়াইদা প্রদেশের জীবনযাত্রার অবস্থার অবনতির সাথে সাথে, জায়নবাদী শাসন আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সিরিয়ার দক্ষিণে নিজেদের অবস্থান তৈরি করার চেষ্টা করছে।

আহলুলবাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে, সিরিয়ার সুওয়াইদা প্রদেশ একটি তীব্র মানবিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছে এবং এই অঞ্চলের জনগণ প্রায় সম্পূর্ণ পানিবিহীনতা এবং খাদ্য ও ওষুধের তীব্র সংকটে ভুগছে। এই কারণে এই প্রদেশের বাসিন্দারা জরুরিভাবে তাদের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য একটি মানবিক করিডোর প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছে।

"সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস"-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই দাবিগুলি সাম্প্রতিক সংকটগুলির তীব্রতা বৃদ্ধির পর উত্থাপিত হয়েছে; যেখানে বাসিন্দারা বর্তমান পরিস্থিতিকে অসহনীয় বলে বর্ণনা করেছেন; যখন মৌলিক পরিষেবাগুলি সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়েছে এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে।

সুওয়াইদা প্রদেশের বাসিন্দারা সতর্ক করেছেন যে, হস্তক্ষেপ ছাড়া এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে একটি পূর্ণাঙ্গ মানবিক বিপর্যয় ঘটতে পারে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহের জন্য একটি নিরাপদ এবং জরুরি করিডোর প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে, ইসরায়েল এই সংকটকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, জায়নবাদী শাসনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী "গিডিয়ন সা'র" ঘোষণা করেছেন যে, তিনি সিরিয়ার সুওয়াইদা প্রদেশে মানবিক সাহায্য পাঠানোর জন্য ৭ লক্ষ ডলার বরাদ্দ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

