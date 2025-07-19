সংযুক্ত আরব আমিরাত: ইসরায়েলের ইব্রাহিমী উপাসনালয় দখলের পরিকল্পনার নিন্দা জানাই

আহলুলবাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে, সংযুক্ত আরব আমিরাত ইসরায়েলের ইব্রাহিমী উপাসনালয়ের প্রশাসন ও তত্ত্বাবধান ফিলিস্তিনের ওয়াকফ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং আল-খলিল পৌরসভা থেকে কিরিয়াত আরবা বসতির ইহুদি ধর্মীয় কাউন্সিলের কাছে হস্তান্তরের পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা ও বিরোধিতা প্রকাশ করেছে।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের সংবাদ সংস্থা, ওয়াম, এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আজ - শুক্রবার - এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে যে এই পদক্ষেপ "ইব্রাহিমী উপাসনালয়ের ঐতিহাসিক ও আইনি স্থিতির গুরুতর লঙ্ঘন।"
এই বিবৃতিতে "পবিত্র স্থানগুলিতে বিদ্যমান স্থিতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর গুরুত্ব এবং সমস্ত একতরফা ও উত্তেজক পদক্ষেপ বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে যা দখলকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করতে পারে এবং শান্তি অর্জনের আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাকে দুর্বল করতে পারে।"
