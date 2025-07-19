  1. Home
  2. সেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

সংযুক্ত আরব আমিরাত: ইসরায়েলের ইব্রাহিমী উপাসনালয় দখলের পরিকল্পনার নিন্দা জানাই

১৯ জুলাই ২০২৫ - ১১:০৫
News ID: 1709278
Source: ABNA
সংযুক্ত আরব আমিরাত: ইসরায়েলের ইব্রাহিমী উপাসনালয় দখলের পরিকল্পনার নিন্দা জানাই

সংযুক্ত আরব আমিরাত ইসরায়েলের ইব্রাহিমী উপাসনালয়ের তত্ত্বাবধান ইহুদি ধর্মীয় কাউন্সিলের কাছে হস্তান্তরের পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করেছে এবং এটিকে এই পবিত্র স্থানের ঐতিহাসিক ও আইনি স্থিতির লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেছে। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদ্যমান স্থিতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং উত্তেজক পদক্ষেপ রোধের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে যা দখলকৃত অঞ্চলে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে।

আহলুলবাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে, সংযুক্ত আরব আমিরাত ইসরায়েলের ইব্রাহিমী উপাসনালয়ের প্রশাসন ও তত্ত্বাবধান ফিলিস্তিনের ওয়াকফ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং আল-খলিল পৌরসভা থেকে কিরিয়াত আরবা বসতির ইহুদি ধর্মীয় কাউন্সিলের কাছে হস্তান্তরের পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা ও বিরোধিতা প্রকাশ করেছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের সংবাদ সংস্থা, ওয়াম, এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আজ - শুক্রবার - এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে যে এই পদক্ষেপ "ইব্রাহিমী উপাসনালয়ের ঐতিহাসিক ও আইনি স্থিতির গুরুতর লঙ্ঘন।"

এই বিবৃতিতে "পবিত্র স্থানগুলিতে বিদ্যমান স্থিতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর গুরুত্ব এবং সমস্ত একতরফা ও উত্তেজক পদক্ষেপ বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে যা দখলকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করতে পারে এবং শান্তি অর্জনের আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাকে দুর্বল করতে পারে।"

Your Comment

You are replying to: .
captcha