পাকিস্তানে প্রতিরোধ শহীদদের স্মরণে গণসমাবেশ: 'লাব্বাইক ইয়া খামেনেয়ী' শ্লোগান

২৫ জুলাই ২০২৫ - ০০:৫৪
News ID: 1711108
পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের পারা‌চেনার অঞ্চলে ইরানের ইসলামি বিপ্লবের সমর্থক ও সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর অনুসারীদের অংশগ্রহণে প্রতিরোধ ফ্রন্টের শহীদদের স্মরণে একটি গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের পারা‌চেনার অঞ্চলে ইরানের ইসলামি বিপ্লবের সমর্থক ও সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর অনুসারীদের অংশগ্রহণে প্রতিরোধ ফ্রন্টের শহীদদের স্মরণে একটি গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল (বুধবার) 'আলমদার হোসাইনিয়া  এসোসিয়েশন' আয়োজিত এই সম্মেলনে বহু ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

পার্স টুডে জানিয়েছে, সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা 'লাব্বাইক ইয়া খামেনেয়ি' ধ্বনি ও 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মৃত্যু হোক' স্লোগানে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর প্রতি আনুগত্য পুনর্ব্যক্ত করেন।

সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা পারাচিনার শহরের শহীদদের—যারা গত কয়েক বছরে তাকফিরি জঙ্গিদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন— তাদেরসহ প্রতিরোধ ফ্রন্টের সব শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ এই শহীদ স্মরণ সমাবেশে অংশ নেন এবং ইসলামি বিপ্লবের নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর ছবি হাতে নিয়ে মাঠে উপস্থিত হন।

উল্লেখ্য, ইসরায়েলের সঙ্গে ১২ দিনের যুদ্ধে ইরানের ওপর হামলার সময় পাকিস্তানের পারা‌চিনারসহ বহু শহরে বিক্ষোভের মাধ্যমে জনগণ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে এবং আমেরিকা ও ইসরায়েলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিন্দা জানান।

