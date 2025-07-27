গাজায় প্রতিরোধ অভিযানে ১০ জন ইসরায়েলি নিহত ও আহত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হিব্রু সংবাদ সংস্থা সানা জানিয়েছে, গাজা উপত্যকার খান ইউনিসে নিরাপত্তা বাহিনীর এক সংঘর্ষে কমপক্ষে একজন ইসরায়েলি সেনা নিহত এবং নয়জন আহত হয়েছে। আহতদের ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে গাজা থেকে সরিয়ে সরকারের হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।
সংবাদ সূত্রগুলি ইঙ্গিত দিয়েছে যে একজন গোয়েন্দা ইউনিট কমান্ডার সহ আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। একই সময়ে, প্রতিরোধ যোদ্ধারা অ্যামবুশ অভিযান পরিচালনা করছে, ইসরায়েলি সৈন্যদের হত্যা করছে এবং তাদের উপর মারাত্মক আঘাত করছে।
এদিকে, গাজা উপত্যকার ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তাদের সর্বশেষ প্রতিবেদনে ঘোষণা করেছে যে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে, ফিলিস্তিনি শহীদের সংখ্যা ৫৯,৮২১ জন এবং আহতের সংখ্যা ১,৪৪,৮৫১ জনে পৌঁছেছে।
