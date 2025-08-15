গাজায় ইসরায়েলি হামলায় একদিনে নিহত ৩১, অনাহার-অপুষ্টিতে মৃত্যু ৫ জনের

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মানবিক সহায়তা সংগ্রহ করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন ৩১ জন, আর অনাহার ও অপুষ্টিতে মারা গেছেন ৫ জন। এই পরিস্থিতি ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে চলমান হামলারই অংশ, যা এখন পর্যন্ত অন্তত ৬১ হাজার ৫৯৯ জন ফিলিস্তিনির প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, শুধু গত ২৪ ঘণ্টায় অন্তত ১০০ জনের লাশ হাসপাতালে আনা হয়েছে। এর মধ্যে ১১ জনকে ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে উদ্ধার করা হয়। একই সময়ে আহত হয়েছেন ৫১৩ জন, ফলে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে মোট আহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৫৪ হাজার ৮৮ জনে। মন্ত্রণালয়ের দাবি, এখনও বহু মরদেহ ধ্বংসস্তূপ ও সড়কে পড়ে আছে, কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স ও সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা সেগুলো উদ্ধার করতে পারছেন না।
মানবিক সহায়তা সংগ্রহের সময় গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি হামলায় আহত হয়েছেন আরও ৩৮৮ জন। গত ২৭ মে থেকে এখন পর্যন্ত সহায়তা নিতে গিয়ে মোট নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৮৩৮ জনে এবং আহতের সংখ্যা অন্তত ১৩ হাজার ৪০৯। অনাহার ও অপুষ্টিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২৭ জনে, যার মধ্যে শিশু রয়েছে ১০৩ জন।
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আরও জানায়, ১৮ মার্চ থেকে ইসরায়েল গাজায় নতুন করে হামলা শুরু করার পর এখন পর্যন্ত ১০ হাজার ৭৮ জন নিহত এবং ৪২ হাজার ৪৭ জন আহত হয়েছেন। এই হামলা জানুয়ারির যুদ্ধবিরতি ও বন্দি বিনিময় চুক্তি ভঙ্গ করে চালানো হয়েছে।
এর আগে গত বছরের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC) গাজায় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োয়াভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। পাশাপাশি, গাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার দায়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (ICJ) গণহত্যার মামলা চলছে। তথ্যসূত্র : আনাদোলু এজেন্সি
