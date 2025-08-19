শেখ ইব্রাহিম জাকজাকি: আল-কুদস ইসলামী জাতির জন্য ঈমান ও প্রতিরোধের প্রতীক + ছবি

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইহুদিবাদী সরকারের সাম্প্রতিক অপরাধের নিন্দা এবং ফিলিস্তিন ও গাজা উপত্যকার নির্যাতিত জনগণের সাথে সংহতি প্রকাশের জন্য, নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজায় কুদস ও প্রতিরোধের শহীদদের স্মরণে একটি স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে শেখ ইব্রাহিম জাকজাকির উপস্থিতিতে আলেমরা, সাংবাদিক এবং বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের একটি বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
গাজা উপত্যকার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এবং নিপীড়িত ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি বিশ্বের সমর্থন এবং ইহুদিবাদী সরকারের মানবতাবিরোধী অপরাধের নিন্দার পর, নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজায় নাইজেরিয়ার ইসলামিক আন্দোলনের নেতা শেখ ইব্রাহিম জাকজাকির উপস্থিতিতে ফিলিস্তিনের শহীদদের স্মরণ ও প্রতিরোধের জন্য একটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
এই সমাবেশে শেখ জাকজাকি জেরুজালেমের দখলদার শাসকগোষ্ঠীর নৃশংস কর্মকাণ্ডের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করে এবং শিশু ও বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে তাদের অপরাধের নিন্দা জানিয়ে গাজার জনগণের উপর নিপীড়ন এবং ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের সাহসী প্রতিরোধের উপর জোর দেন।
জেরুজালেম এবং ফিলিস্তিনি জনগণের অবস্থানের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে তিনি এগুলিকে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিরোধ ও ঈমানের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেন।
নাইজেরিয়ার ইসলামিক নেতা বর্তমান ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছু মুসলিম নেতার নীরবতার সমালোচনা করে বলেছেন: "জেরুজালেম একটি পবিত্র ভূমি যা সমস্ত মুসলমানের হৃদয়কে একত্রিত করে। ঈশ্বর এবং বিচার দিবসে বিশ্বাসী প্রতিটি ব্যক্তির জেরুজালেমের ভাগ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত।"
শেখ জাকজাকি অবশেষে জেরুজালেম এবং অন্যান্য দখলকৃত পবিত্র স্থান রক্ষায় মুসলমানদের সতর্ক ও অবিচল থাকার আহ্বান জানান এবং এই বিষয়ে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।
