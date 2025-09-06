ইসরায়েলি দুই জিম্মিকে জীবিত দেখিয়ে হামাসের ভিডিও প্রকাশ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হামাস শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে, যেখানে অক্টোবর ২০২৩ সালে ইসরায়েলের অপহৃত দুই ইসরায়েলি জিম্মিকে দেখা গেছে। গাই গিলবোয়া-দালাল ও আলন ওহেল—এই দুজন এখনও হামাসের হাতে বন্দি থাকা ৪৮ জনের মধ্যে রয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, এদের মধ্যে প্রায় ২০ জন এখনও জীবিত আছেন।
ভিডিওর বিস্তারিত
ভিডিওটি প্রায় সাড়ে তিন মিনিট দীর্ঘ। এতে গিলবোয়া-দালালকে ক্লান্ত ও দুর্বল চেহারায় দেখা গেছে। ভিডিওটির তারিখ ২৮ আগস্ট উল্লেখ থাকলেও, রয়টার্স ভিডিওটির সঠিক ধারণের সময় নিরপেক্ষভাবে নিশ্চিত করতে পারেনি।
গাড়ির পেছনের আসনে বসে থাকা অবস্থায় গিলবোয়া-দালাল জানান, তিনি ও আরও কয়েকজন জিম্মি গাজা সিটিতে রয়েছেন এবং শহরের ওপর ইসরায়েলি হামলায় তারা আতঙ্কিত।
এক পর্যায়ে তিনি জানালার বাইরে তাকিয়ে বলেন, একটি ভবন আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের, যা দেখে বোঝা যাচ্ছে তিনি গাজা সিটির ভেতরেই আছেন। তবে হামাস এখনও পর্যন্ত রেড ক্রসকে জিম্মিদের সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি।
ভিডিওর একাংশে তিনি বলছেন: "আমরা ভেবেছিলাম আমরা হামাসের বন্দী, কিন্তু সত্য হলো আমরা আমাদের নিজস্ব সরকারের বন্দী, নেতানিয়াহু, বেন-গভর্নর এবং স্মোট্রিচের বন্দী।"
ইসরায়েল গত ১০ আগস্ট থেকে গাজা সিটির বিরুদ্ধে নতুন সামরিক অভিযান শুরু করে। তারা বলছে, এটি হামাসের শেষ শক্ত ঘাঁটি। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, তারা বর্তমানে শহরের প্রায় ৪০ শতাংশ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। যুদ্ধ শুরুর আগে এই শহরে প্রায় ১০ লাখ মানুষ বসবাস করতেন।
শুক্রবার গাজার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ইসরায়েলি বাহিনী সেদিন শহরের বেশ কয়েকটি উচ্চ ভবনে বিমান হামলা চালিয়েছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, একদিনেই গাজা জুড়ে ৩০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, এর মধ্যে ২০ জনই গাজা সিটির বাসিন্দা।
