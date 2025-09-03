আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): একটি প্রবন্ধে, আমেরিকান প্রকাশনাটি ইরানের আঞ্চলিক কৌশলের পথ পরীক্ষা করে এবং পতনের একটি আখ্যান উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে, যেখানে ইরানের প্রতিরোধমূলক সরঞ্জামগুলিকে দুর্বল হিসেবে দেখানো হয়েছে; তবে, প্রতিবেদনের একটি যত্ন সহকারে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ইরানের স্থিতিশীলতা, এর দীর্ঘস্থায়ী আঞ্চলিক প্রভাব এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্রের অব্যাহত প্রতিরোধ পরিচয় সম্পর্কে বেশ কয়েকটি মৌলিক বিষয় স্পষ্টভাবে স্পষ্ট।
এই প্রবন্ধে, আটলান্টিক ম্যাগাজিন ইরান এবং প্রতিরোধ বাহিনীর উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর সাম্প্রতিক আক্রমণের কথা উল্লেখ করেছে, কিন্তু একই সাথে হাডসন ইনস্টিটিউটের একজন সিনিয়র ফেলো মাইকেল ডর্নের উদ্ধৃতি দিয়েছে: "তারা আঘাত পেয়েছে, কিন্তু আমি তাদের পতনের কোন লক্ষণ দেখছি না।"
আটলান্টিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দখলদার সরকারের সাম্প্রতিক অপরাধ সম্পর্কে বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা সাইয়্যেদ আলী খামেনির কথাও উল্লেখ করে, তাকে উদ্ধৃত করে: "প্রতিরোধ ফ্রন্ট এমন কোনও সরঞ্জাম নয় যা ধ্বংস, বিচ্ছিন্ন বা ধ্বংস করা যেতে পারে। চাপের মুখে এই ফ্রন্ট দুর্বল হবে না, বরং আরও শক্তিশালী হবে।"
এই প্রসঙ্গে, একজন মার্কিন কূটনৈতিক কর্মকর্তা দ্য আটলান্টিককে বলেন: "ইরানের কৌশল আজও কাজ করছে। আমি আশঙ্কা করছি যে আমরা তাদের শেষ করার আগেই এই অঞ্চলে আমাদের প্রবেশাধিকার হারাবো।"
