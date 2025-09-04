নেতানিয়াহুর বাড়ির সামনে ‘আগুন জ্বালিয়ে’ বিক্ষোভ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর বাড়ির দিকে মিছিল নিয়ে যায় বিক্ষুব্ধরা। আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন তার বাড়ির সামনে।
বিক্ষোভের সময় পুলিশের সাথে ব্যাপক সহিংসতার ঘটনা ঘটে। সেইসাথে, নেসেট ভবনের সামনেও জড়ো হয়ে প্রতিবাদ জানায় অনেকেই। কিছুক্ষণের জন্য রেললাইন অবরোধ করে রাখে অন্য একটি দল। এ সময় তাদের বিরুদ্ধে জল কামান ব্যবহার করে ইসরাইলি পুলিশ। টেনেহিঁচড়ে সরিয়ে দেয় অবরোধকারীদের।
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, গাজা দখলের পরিকল্পনায় ঝুঁকির মুখে পড়বে হামাসের হাতে জিম্মি বন্দিদের জীবন। চুক্তি না করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করছেন নেতানিয়াহু— এমন অভিযোগও করেন বিক্ষোভকারীরা।
উল্লেখ্য, ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীর গাজা সিটি দখল অভিযান জোরদারের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ক্ষোভ বেড়েই চলেছে দেশটিতে। বর্তমানে গাজায় হামাসের কাছে ৪৮ ইসরাইলি জিম্মি রয়েছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো। এর মধ্যে ২০ জন বেঁচে আছে বলে ধারণা করা হয়।
