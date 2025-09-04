আন্তর্জাতিক উদ্ভাবন প্রতিযোগিতায় ইরানি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীর বিজয়

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তেহরান মেডিকেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি অনুষদের মিডওয়াইফারি বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্রী "ফেরেশতে পিরানি" আইএফআইএ আইএনভি সদস্যদের জন্য ৫ম আন্তর্জাতিক উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবন প্রতিযোগিতায় (The 5th International Invention and Innovation Competition for IFIA INV Members) রৌপ্য পদক জিতেছেন।
তেহরান মেডিকেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে পার্সটুডে আরও জানিয়েছে, সুইজারল্যান্ডের আয়োজনে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক এই প্রতিযোগিতাটি ১৫ থেকে ১৭ আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়।
শিশু কোলিক রোগ নির্ণয় এবং উপশমের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত পিরানির উদ্ভাবনটি একটি পরিধানযোগ্য সিস্টেম, যা কোলিক ব্যথা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে এবং শিশুর অবস্থার সাথে মানানসই সমাধান প্রদান করতে সক্ষম।
শিশু চিকিৎসায় মেডিক্যাল প্রযুক্তি এবং গৃহসেবার ক্ষেত্রে এই উদ্ভাবনটি ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজনীয়তা কমাতে, চিকিৎসা খরচ কমাতে এবং শিশু ও তাদের পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার লক্ষ্যে ডিজাইন করা হয়েছে।
Your Comment